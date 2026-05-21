ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ସାନି ମତଦାନ
ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସାନି ମତଦାନ । ଭୋଟ ଗଣତି ମେ' 24 ତାରିଖରେ ହେବ ।
Published : May 21, 2026 at 10:00 AM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ । ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ସାନି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି । ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ "ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ବାଚନୀ ଅପରାଧ" ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ମେ' 21 ତାରିଖରେ ସାନି ମତଦାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ଆସନ 285 ବୁଥରେ ସାନି ମତଦାନ ଚାଲିଛି । 2.36 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1.15 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏବଂ 9 ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ରହିଛନ୍ତି । ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟ ଗଣତି ମେ' 24 ତାରିଖରେ ହେବ ।
ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ମୋଟ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ TMCର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ EVMରେ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରି ନଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଦେବାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ସିପିଆଇ(ଏମ୍)ର ଶମ୍ଭୁ ନାଥ କୁର୍ମି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅବଦୁର ରଜ୍ଜାକ ମୋଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF)ର ମୋଟ 35 କମ୍ପାନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ସନର ସମକକ୍ଷ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ କେବଳ 4 ଜଣ କିମ୍ବା ଅଧା ସେକ୍ସନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ସହିତ, ଯେକୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ 30ଟି କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (QRTs) ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ମତଦାନ ସମୟରେ EVMରେ ପର୍ଫ୍ୟୁମ୍ ପଦାର୍ଥ (perfume substances) ଏବଂ ଆପେସିଭ୍ ଟେପ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅନେକ ବୁଥ୍ରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରଠାରୁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସୁବ୍ରତ ଗୁପ୍ତା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଅତି କମରେ 60ଟି ବୁଥରେ କଥିତ ହେରଫେରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା ।ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଇଭିଏମ୍ ହେରଫେର ବ୍ୟତୀତ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କଏଦ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ସହିତ ହେରଫେର କରିବାର ପ୍ରୟାସର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO), ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀ, ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ।
ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଟ 294ଟି ବାଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 207ଟି ଆସନରେ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଛି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।