ବିଧାନସଭା ଜନାଦେଶ 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍, ତାମିଲନାଡୁରେ ଥାଲାପତି, କେରଳରେ ସରକାର ଗଢିବ UDF
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖେଲା । ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡାଇଲେ ବିଜୟ । ବାମ ମୁକ୍ତ ହେଲା କେରଳ ! ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁଡିଏଫ ।
Published : May 4, 2026 at 4:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଉଳିଲା ଯୋଡା ଫୁଲ, ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ ! ତାମିଲନାଡୁରେ ଉଦୟ ହେଲା ଟିଭିକେ । ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଟିଭିକେ । ସେପଟେ କେରଳରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁଡିଏଫ । ଆସାମରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ହେମନ୍ତ ରାଜ୍ । କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଆସାମରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ:
ଆସାମରେ ପୁଣି ବିଜେପିକୁ ଜନାଦେଶ । ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସାମରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ଆସାମରେ 126 ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ 99 ଆସନରୁ 30 ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ 69 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ 24ଟି ଆସନରୁ ଗୋଟିଏରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 23 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ !
ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ । ଗେରୁଆମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ । ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ । ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିିଥିଲେ ଯେ, ମେ’ 4 ସକାଳୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, 8ଟା ବେଳେ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ଖୋଲିବ, 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ, 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ, ଦିନ 1ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ସମାପ୍ତ ଦିଦିଙ୍କୁ ଟାଟା-ବାଏ ବାଏ । ତେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଜେପି 194 ଆସନରୁ ବିଜେପି 20ରେ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ 174 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ସେହିପରି ଟିଏମସି 95 ଆସନରୁ 3ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ 92ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ମାରିବେ ବାଜିମାତ୍:
ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତି । ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଟିଭିକେ । ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜୟ ।ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେ 13ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 95 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି । ସେହିପରି ଡିଏମକେ 6ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 64 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି । AIADMK 3 ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 53 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ।
କେରଳରେ ସରକାର ଗଢିବ UDF:
ଏଥର କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ୟୁଡିଏଫ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି । କେରଳରେ ୟୁଡିଏଫ 83ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 18ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏଲଡିଏଫ 22ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 14ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି । ସେହିପରି ବିଜେପି 1 ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।