କେରଳମ୍-ଆସାମ-ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟିଂ
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026, ଏପ୍ରିଲ 9 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବା ସହିତ କେରଳମ୍, ଆସାମ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଶା ରଖିଛି ।
Published : April 8, 2026 at 8:34 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରିଲା ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର । ଆସନ୍ତାକାଲି (9 ଏପ୍ରିଲ, ଗୁରୁବାର) ଭୋଟ ଦେବ 2 ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ । ନେତା ବାଛିବେ କେରଳମ୍, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଜନତା ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର ,7 ଏପ୍ରିଲ) କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆସାମର 126ଟି, କେରଳମ୍ର 140ଟି ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର 30ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର (9 ଏପ୍ରିଲ)ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
କେରଳମ୍ ନିର୍ବାଚନ:
କେରଳମ୍ରେ ଶାସକ LDF ଓ ବିରୋଧୀ UDF ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF, 2016 ମସିହାରୁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା CPI-M ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ LDFକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି । କେରଳମ୍ରେ, UDF ପ୍ରାୟ 100/140 ଆସନ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଛି । ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେରଳରେ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାୟ 8ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଚିନ ପାଇଲଟ, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ଏବଂ ଶଶି ଥରୁର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଗତ 2021 ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 140ଟି ଆସନରୁ UDF 40ଟିରେ ଜିତିଥିଲା ।
ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ:
ସେପଟେ ଆସାମର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛି ବିଜେପି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲଗାତାର ବିଜୟରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ମେହନତ କରୁଛି । ଆସାମରେ, କଂଗ୍ରେସ, ଶାସକ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDAକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛଅ-ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ 2016 ମସିହାରୁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଶାସକ NDAକୁ ହଟାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି । 2021 ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, କଂଗ୍ରେସ 126ଟି ଆସନରୁ 29ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
ପୁଡୁଚେରୀ ନିର୍ବାଚନ:
ସେପଟେ ପୁଡୁଚେରୀରେ, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶାସକ NDA ସାମିଲ ଅଛି । NR କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ-DMK ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି । ପୁଡୁଚେରୀରେ, କଂଗ୍ରେସ-DMK-VCK ମେଣ୍ଟ 2021 ମସିହାରୁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା NDAକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେରଳମ୍, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଭୋଟିଂ ପରେ 23 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟୟ (23 ଏପ୍ରିଲ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ 29 ଏପ୍ରିଲ, ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ । ମେ' 4 ତାରିଖରେ 4 ରାଜ୍ୟ ଓ 1 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବା ସହ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।