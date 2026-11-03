ETV Bharat / bharat

ତ୍ରିପୁରାରେ BSF ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ; 8 ଗିରଫ, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବକ୍ସନଗରର ଆଶାବାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା ।

TRIPURA BSF
ତ୍ରିପୁରାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2026 at 12:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅଗରତାଲା: ତ୍ରିପୁରା ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏକ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ । ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି BSF କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ତ୍ରିପୁରାର ବକ୍ସନଗରର ଆଶାବାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ । ବିଏସଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

    '

‘ହିଂସାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି’

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟରେ ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ବକ୍ସନଗରର ଆଶାବାରୀରେ ବିଏସଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ସାହସୀ ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଆମର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କଲା ବିଏସଏଫ, 2 ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜନ୍ମମାଟିରେ BSF ଯବାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ, ମାଲଦା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ

TAGGED:

ASSAULT ON BSF JAWAN
TRIPURA BSF ATTACK
ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ତ୍ରିପୁରାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.