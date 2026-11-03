ତ୍ରିପୁରାରେ BSF ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ; 8 ଗିରଫ, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବକ୍ସନଗରର ଆଶାବାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା ।
Published : November 3, 2026 at 12:46 PM IST
ଅଗରତାଲା: ତ୍ରିପୁରା ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏକ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ । ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି BSF କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
In connection with the assault on BSF personnel at Ashabari, Boxanagar, eight accused persons have been arrested. All those involved will be brought to justice, and strict legal action will be taken against them in accordance with the law. Violence against our security personnel will not be tolerated.— Prof.(Dr.) Manik Saha (@DrManikSaha2) November 3, 2026
କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ତ୍ରିପୁରାର ବକ୍ସନଗରର ଆଶାବାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ । ବିଏସଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
'
I strongly condemn the brutal assault on our brave BSF personnel at Ashabari by a group of miscreants. Such acts of violence against our security forces are completely unacceptable and deserve unequivocal condemnation. Any attack on our security personnel is a matter of grave concern and must be dealt with firmly in accordance with the law. Concerned authorities directed to take swift and stringent action against those responsible and ensure that justice is delivered. Our security personnel deserve the utmost respect and protection.— Prof.(Dr.) Manik Saha (@DrManikSaha2) November 2, 2026
‘ହିଂସାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି’
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟରେ ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ବକ୍ସନଗରର ଆଶାବାରୀରେ ବିଏସଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ସାହସୀ ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଆମର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ।"