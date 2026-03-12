ETV Bharat / bharat

ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଜମ୍ମୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ନାସିର ଅସଲମ ୱାନି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ରିଭଲଭରରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।

assassination attempt of Former Jammu CM Failed Major Security Breach
ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଜମ୍ମୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 7:25 AM IST

ଜାମ୍ମୁ: ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୋଇନଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାବୁ କରିନେଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗିରଫ:
ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣକ 68ବର୍ଷିୟ କମଲ ସିଂ ଜାମୱାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ପିସ୍ତଲ ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ:
ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆଲ୍ଲା ଦୟାଳୁ । ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବରଣୀ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଲୋଡେଡ୍ ପିସ୍ତଲ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । କେବଳ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଗୁଳିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି । ଜଣେ Z+ NSG-ସୁରକ୍ଷିତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏତେ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କିପରି ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ।"

"ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନାସିର ସୋଗାମି ଥିଲେ । ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି" ବୋଲି ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ।

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାଟି ଜାମ୍ମୁର ଗ୍ରେଟର କୈଳାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରୟାଲ ପାର୍କ ବାଙ୍କେଟ ହଲରେ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରିନ୍ଦର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଜେରା:
ଆରୋପୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତଗିରଫ କରିଛି । ପୋଲିସ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆରୋପୀକୁ ଜେରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରୋପୀ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ନାସିର ଅସଲମ୍ ୱାନି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି,"ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ରିଭଲଭରରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଫାରୁକ ସାହବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରିନ୍ଦର ଚୌଧୁରୀ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି । "ଘଟଣା ସମୟରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

