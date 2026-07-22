ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଆସାମ: ଦିନକରେ 21 ମୃତ୍ୟୁ, ସାଢେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସାମର ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଚରାଇଦେବରେ 5 ଜଣ, ଗୋଲଘାଟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : July 22, 2026 at 11:30 AM IST
ଗୁଆହାଟୀ: ଦେଶର ଅଧିଂକାଶ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଆସାମ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସାମର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ । ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ 24 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୁଲେଟିନରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
📢 Public Advisory— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 21, 2026
To ensure uninterrupted mobile connectivity in the flood-affected districts of Sivasagar, Charaideo and Jorhat, the Department of Telecommunications, Government of India, has activated the Intra-Circle Roaming (ICR) facility until 24 July 2026.
This will… pic.twitter.com/kQtXE4efw5
ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲା 31:
ତେବେ 21ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 31କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ 13, ଚରାଇଦେବ 5, ଗୋଲାଘାଟରେ 2 ଓ ଜୋରହାଟରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ବନ୍ୟାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ?
ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି
- ଗୋଲାଘାଟ
- କାମରୂପ
- ହୋଜଇ
- ଡିବ୍ରୁଗଡ
- ବିଶ୍ବନାଥ
- ଘେମାଜି
- ସୋନିତପୁର
- ଉଦଲଗୁରି
- ନାଗାଁଓ
- ଚରାଇଦେବ
- କାମରୂପ(M)
- ଜୋରହାଟ
- ତିନସୁକିୟା
- କାର୍ବା
- ଆଙ୍ଗଲୋଙ୍ଗ
- ଲଖିମପୁର
- ଶିବସାଗର
ସମେତ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟାରେ 24,210.35 ହେକ୍ଟର ଫସଲ ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 44ଟି ରାଜସ୍ବ ସର୍କଲ ଅଞ୍ଚଳର 872 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବି ।’
We are grateful to our Army, Airforce, NDRF and all other security personnel who are leaving no stone unturned to bring people to safety. https://t.co/OzjVUoNhaE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 21, 2026
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଚରାଇଦେବ, ନାଜିରା, ଶିବସାଗର, ସୋନାରୀ, ଜୋରହାଟ ଓ ଟିଓକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବି ।
ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ:
ସୂଚନା ଥାଉକି, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲା । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 3.59 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଜୋରହାଟ ରହିଛି । ଏଠାରେ 87,662, ଚରାଇଦେବରେ 72,646, ଡିବ୍ରୁଗଡରେ 18.615 ଓ ଗୋଲଘାଟରେ 16,799 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 273 କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 1.14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା, NDRF, SDRF, ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।