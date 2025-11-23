ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: 103 ଆସନ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ 4 ମାସ ରହିଲା । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ବିପକ୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୁଆହାଟୀ: ଆସାମରେ 2026ରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ 4 ମାସ ରହିଲା । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ବିପକ୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରବନ୍ଧନ କମିଟି, ମେନିଫେଷ୍ଟୋ କମିଟା ସମେତ 36ଟି କମିଟି ଗଠନ କରିସାରିଲାଣି । କେବଳ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆସାମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 126 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 103 ଆସନରେ ଭାଜପା ଲଢିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ରଣନୀତିରେ ଦଳ ତାର ସହଯୋଗୀ ଉପରେ କମ ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।
ସିଏମ ଶର୍ମା ନୂଆ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବେଶୀ ଫୋକସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆସାମରେ ନୂତନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ 10-15 ନୂତନ ଆସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଯୁବ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପିର କୋର କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଅହମୀୟ ମୂଳ ମୁସଲମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ । ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଉପଲକ୍ଷେ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିିତିରେ କୋର କମିଟିର ବୈଠକ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତିରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମିଟି ସହ 36 ସବ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିପକ୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ 2ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ମହାମେଣ୍ଟ ଗଠା କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ।
ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି
ଏନଡିଏ-87 ଆସନ
- ବିଜେପି-64
- ଏଜିପି-9
- ୟୁପିପିଏଲ-7
- ବିପିଏଫ-3
- ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ-4
ବିରୋଧୀ-39
- କଂଗ୍ରେସ-22
- ଏଆଇୟୁଡିଏଫ-15
- ସିପିଆଇ(ଏମ)-1
- ରାୟଜୋର ଦଳ-1
