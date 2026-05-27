Uniform Civil Code Bill ଦେଶର ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା
ଏହି ବିଲ ଆସାସର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଆଇନରେ ବହୁ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ଏଥିପାଇଁ ସାତବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
Published : May 27, 2026 at 6:23 PM IST
ଗୌହାଟି: ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ ବା ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବିଲ୍ । ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିଲ୍ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ପାସ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଆସାମ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିଥିବା ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ଼୍ଡ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଏହି ବିଲ ପାସ୍ ହୋଇ ସାରିଛି ।
ସର୍ବ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିବାହ, ଛାଡପତ୍ର, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସମାନ ଆଇନ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସାମ ସରକାର ଏହି ବିଲ ସୋମବାର ଆଗତ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବହୁ ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ସହ ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ତେବେ ଏହି ବିଲ ଆସାସର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଆଇନରେ ବହୁ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ଏଥିପାଇଁ ସାତବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ସେହିପରି ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କଲେ ତିନି ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ବିଲ ପାସ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, 1925ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧି ପାଲଟି ଯାଇଛି ।
ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା 2026 ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 44 ଉପରେ ଆଧାରିତ । ବିରୋଧୀ ଯେପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେପରି ଏହା ବିଜେପି ବା ଆରଏସଏସ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।'
ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 'ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 1925ରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । 1937ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ କୋରାନ ଏବଂ ଶରିଆତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ।'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'କଂଗ୍ରେସ ୟୁସିସି ବା ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମ, ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି । କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । 126 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର 19 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣ ମୁସଲିମ ସଂପ୍ରଦାୟର, ମାତ୍ର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ।'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ବିଜେପିର ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
