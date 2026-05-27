ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୋଧରେ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କଲେ କୋର୍ଟ

ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ 2 ସହଯୋଗୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Asaram Bapu's plea against life sentence dismissed by Rajasthan high court acquits associates
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
ଯୋଧପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି । ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ।

ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜ ରାୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁନ କୁମାର ମୋଙ୍ଗା ଓ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ପେନାଲ କୋଡ୍, ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅଧିନସ୍ଥ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ଅଧିନରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କାଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଆଶାରାମଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି:
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଅପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରୁ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମସିହାରୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆଶାରାମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବେଲ୍‌ରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ମାମଲାରେ ପୀଡିତଙ୍କ ଓକିଲ, ପି.ସି. ସୋଲାଙ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୋର୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। "ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଆଶାରାମଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ଓକିଲ ପି.ସି. ସୋଲାଙ୍କି କହିଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଟୋବରରେ ବେଲ୍ ନେଇଥିଲେ:
ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମସିହାରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଶାରାମ ପ୍ରଥମେ ବେଲ୍‌ରେ ଆସିଥିଲେ । ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବେଲ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମସିହାରେ ବେଲରେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ପର ଠାରୁ ବେଲ୍ ଅବଧି ବଢିଚାଲିଛି ।

ଘଟଣାବଳୀ:

  • ଆଶାରାମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୦୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରାତିରେ ମନାଇ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
  • ଘଟଣାର 6 ଦିନ ପରେ,ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ FIR ମଥାନିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
  • ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୩ରେ, ପୋଲିସ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋର ନିକଟସ୍ଥ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଗିରଫ କରି ଯୋଧପୁର ଆଣିଥିଲା।
  • ଯୋଧପୁର ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରି ୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୩ରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
  • ୨୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୧୮ରେ, କୋର୍ଟ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ସଶ୍ରମ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ (ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ) ଶୁଣାଇଥିଲେ।
  • ୨୭ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଆଶାରାମଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

