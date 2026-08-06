ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କଟକଣା; ମେଟା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆପ ସଂଯୋଜକ
ସେ ମେଟାର ଭାରତସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୌଖିକ ଭାବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାରତରେ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା କଟକଣା ଲଗା ଯାଇଛି ।
Published : August 6, 2026 at 3:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ)ର ରାଷ୍ଚ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ମେଟାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଏ ନେଇ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଚ ସେୟାର କରିବା ସହ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।
କେଜ୍ରିୱାଲ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିି କହିଛନ୍ତି, ସେ ମେଟାର ଭାରତସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୌଖିକ ଭାବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାରତରେ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା କଟକଣା ଲଗା ଯାଇଛି ।
Hi @Meta @metaindia— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 6, 2026
Why have you restricted my account? Verbal enquiries at your India office revealed that my account has been restricted in India and is unavailable in India. Why? Noone in your office is giving any reasons. Noone is suggesting how restrictions can be removed.… pic.twitter.com/4JThAqFMon
କେଜ୍ରିୱଲ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଠୋସ କାରଣ କହି ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି କଟକଣା କିପରି ହଟାଯିବ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ ।
କେଜ୍ରିୱଲ କହିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀକୁ ଯେତେ ଇମେଲ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ ଅଟୋମିଟିକ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି । କମ୍ପାନୀର ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ଖରାପ ସେବା ବୋଲି କହି ଆକାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଟସ ପେଜର ସ୍କ୍ରିନ ସର୍ଟ ବି ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥରେ ଅନ 'Unavailable in some locations' ଅର୍ଥାତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ନେଇ କେଜ୍ରିୱାଲ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମେଟାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଅନି । ଏମିତି କଲେ ଦିନ ଆସିବ ସେ ତୁମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ।'
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେଟା କିମ୍ବା ତାହାର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଏ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଜୋର ଧରିଛି ।
କହିରଖିବୁ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ E20 ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଏକ୍ସ (X)ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 2013 ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ ତେହେଲକା ସଂପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦର ସାନ ପୁଅ ଅବାନର ମୃତ୍ୟୁ