ଅରୁଣାଚଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ସଦସ୍ୟ, ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ୨୪ ଘର
Arunachal Houses Gutted: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : November 12, 2026 at 2:44 PM IST
ଇଟାନଗର: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁରେ ଜଳି ଲିଭିଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ । ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 24ଟି ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଚିଚୁଙ୍ଗ ଚୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ନାବାଳକ ପିଲା (ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅ) ରହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।"
ଜଳିଗଲା 24 ଘର:
କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 2.30 ସମୟରେ ପାର୍ସି-ପାର୍ଲୋ ସହରରେ ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ 19ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ଘର ଆଂଶିକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଡେପୁଟି କମିଶନର ଚିଚୁଙ୍ଗ ଚୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:
ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଲୋରିଆଙ୍ଗରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସହରରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍ସି-ପାର୍ଲୋ ସହରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 38 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୋଲୋରିଆଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ସହାୟତା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଫଳରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
Deeply saddened by the devastating fire incident in Parsi-Parlo Circle of Kurung Kumey district, which has left several families homeless and caused immense distress to the local community. The reports of loss of lives and missing family members make this tragedy even more heartbreaking. My heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for strength and courage for everyone affected by this unfortunate incident. I also express my sincere gratitude to the local administration, police, fire services, emergency responders, volunteers and local residents for their efforts in responding to this tragedy. I urge the concerned authorities to ensure all necessary assistance to the affected families.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) November 12, 2026
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଥାସେବୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"