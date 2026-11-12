ETV Bharat / bharat

ଅରୁଣାଚଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ସଦସ୍ୟ, ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ୨୪ ଘର

Arunachal Houses Gutted: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Representational Image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଇଟାନଗର: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁରେ ଜଳି ଲିଭିଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ । ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 24ଟି ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।

କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଚିଚୁଙ୍ଗ ଚୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ନାବାଳକ ପିଲା (ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅ) ରହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।"

ଜଳିଗଲା 24 ଘର:

କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 2.30 ସମୟରେ ପାର୍ସି-ପାର୍ଲୋ ସହରରେ ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ​​। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ 19ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ଘର ଆଂଶିକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଡେପୁଟି କମିଶନର ଚିଚୁଙ୍ଗ ଚୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ।"

ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:

ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଲୋରିଆଙ୍ଗରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍‌ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସହରରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍ସି-ପାର୍ଲୋ ସହରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 38 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୋଲୋରିଆଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ସହାୟତା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଫଳରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଥାସେବୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର

ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 13 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

TAGGED:

ARUNACHAL TOWN FIRE
KURUNG KUMEY FIRE
ARUNACHAL PRADESH FIRE NEWS
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଁ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.