ପୁଣି ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ; ପୋଖରୀରେ ଖସିପଡିଲା ସେନା ବିମାନ

ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜର୍ଜଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଖସି ପଡ଼ିଛି । ବିମାନଟି ଏକ ସେନା ତାଲିମ ବିମାନ । ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ।

Army Plane Crashes Into Pond In Prayagraj Uttar Pradesh
ପୋଖରୀରେ ଖସିପଡିଲା ସେନା ବିମାନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 1:50 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 2:00 PM IST

Aircraft Crashes ପ୍ରୟାଗରାଜ(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜର୍ଜଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି । ବିମାନଟି ଏକ ସେନା ତାଲିମ ବିମାନ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ।

ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ:

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜର୍ଜଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳ କେପି କଲେଜ ପଛ ପଟେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏକ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ପାଇଲଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିମାନରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

ରାଉରକେଲାରେ ଘରୋଇ ବିମାନ କ୍ରାସ:

ସେପଟେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଜଲ୍‌ଦା ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ କ୍ରାସ କରିଥିଲା । ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିଲା । ଦିର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ପାଇଲଟ୍‌ ଓ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମୁମ୍ୱାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଶନିବାର (17 ଜାନୁଆରୀରେ) ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

