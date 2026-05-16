ETV Bharat / bharat

ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା, 'ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ଭୂଗୋଳର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନା ଇତିହାସର'

ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ବଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ଇସଲାମାବାଦକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମରିକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ।

Army Chief Gen Upendra Dwivedi
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମାନେକଶ ସେଣ୍ଟରରେ ବାର୍ଷିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି (IANS/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 2:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ଆଜି(ଶନିବାର) ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମରିକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ "ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ସେମାନେ ଭୂଗୋଳର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ଇତିହାସର ଅଂଶ ।"

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମାନେକଶ ସେଣ୍ଟର୍‌ ଠାରେ 'ୟୁନିଫର୍ମ ଅନଭିଲ୍ଡ' ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଧିବେଶନରେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଗତ ବର୍ଷର 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ।

ଏହା ଉପରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିସାରିଛି... ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ଭୂଗୋଳର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନା ଇତିହାସର ।" 'ସେନା ସମ୍ବାଦ' ନାମକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ।

ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯଦିଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହରାଇଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ, ମେ' 7 ତାରିଖରେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (POK)ରେ ଥିବା ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।

ପର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 88 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ, ପାରସ୍ପରିକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମେ' 10 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ, 'ଭାରତ ୧୩ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଓ ୧୧ଟି ଘାଟି ନଷ୍ଟ କରିଛି'

ଭାରତ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆମେ ଏକ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ: ରାଜନାଥ ସିଂହ

TAGGED:

ARMY CHIEF GEN UPENDRA DWIVEDI
OPERATION SINDOOR FIRST ANNIVERSARY
ARMY CHIEF STERN MESSAGE PAKISTAN
ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ
PAKISTAN INDIA CONFLICT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.