Ramoji Excellence Award 2026: ସୁଲଭ ମେଡିକାଲ ଇମେଜିଂର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କଲେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ଅର୍ଜୁନ ଅରୁଣାଚଳମ୍
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ, ହିଲିୟମ୍ମୁକ୍ତ MRI ସ୍କାନର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଥିବା ଦୂରଦର୍ଶୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅର୍ଜୁନ ଅରୁଣାଚଳମ୍ଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ୨୦୨୬ ମସିହାର ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ (ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା)ରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : November 25, 2026 at 11:35 AM IST
ବିଜୟୱାଡା(ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ): ଯଦି କାହାକୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଶୂନରୁ ୧.୫ ଟେସ୍ଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ (MRI) ସ୍କାନର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିବେ । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ୍ ଇମେଜିଂ ବଜାର କେତେକ ହାତଗଣତି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହି ଆସିଛି ।
ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (RF) ସିଷ୍ଟମ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇମେଜ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ (R&D) ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪,୫୦୦ଟି MRI ମେସିନ୍ ଥିବାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏହାର ଅତିକମ୍ରେ ତିନିଗୁଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ MRI ସ୍କାନ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ପରିବାରକୁ ୫,୦୦୦ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ MRI ମେସିନ୍ ଆମଦାନୀ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।
ଅର୍ଜୁନ ଅରୁଣାଚଳମ୍ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ୪୬ ବର୍ଷୀୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପୂର୍ବତନ IIT ବମ୍ବେ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ Voxelgrids Innovations Pvt Ltdର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଭଳି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ୧.୫ ଟେସ୍ଲା MRI ସ୍କାନର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏକ ହିଲିୟମ୍ମୁକ୍ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିକଶିତ କରିଛି । ଫଳରେ ଅଭାବୀ ତଥା ମହଙ୍ଗା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହିଲିୟମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ହିଲିୟମ୍ର ଅଭାବ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କମାଇଛି ଏବଂ ମେସିନ୍ର ଓଜନକୁ ଅଧା କରିଦେଇଛି ।
୨୦୨୬ ମସିହାର ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ଅରୁଣାଚଳମ୍ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ETV Bharat ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ବିଜୟୱାଡାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରାମୋଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସିଏମ୍ଡି ଚେରୁକୁରୀ କିରଣଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Ramoji Excellence Awards: ‘ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି’ରୁ ‘ଦ ହାପି ସ୍କୁଲ’: ଜାଣନ୍ତୁ, କିପରି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପାଲଟିଲେ ମୈତ୍ରେୟୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜିଚକର
- ବିଦେଶରୁ ଫେରିବାର କାହାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନର କଠୋର ବାସ୍ତବତା
କାଗଜପତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଅରୁଣାଚଳମ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏକ ସାଧାରଣ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ହୋମ୍କମିଂ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗିପାରେ । ମାଡ୍ରାସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଆମେରିକାର University of Wisconsin-Madisonରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଓ ପିଏଚ୍ଡି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ନିସ୍କାୟୁନାସ୍ଥିତ GE Global Researchରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରର ସୁବିଧାଜନକ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପଛରେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ।
ଅରୁଣାଚଳମ୍ କହିଥିଲେ, “ମୋ ବାପା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବାକୁ ମୋର କେବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣା ନଥିଲା, କାରଣ ବିଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋର କେବେ ଆଗ୍ରହ ହିଁ ନଥିଲା । ମୁଁ ସେଠାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆବଶ୍ୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଫେରି ଏଠାରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି।”
ତାଙ୍କର ଏହି ସରଳ ମନୋଭାବ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ରହିବା ଓ କାମ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Ramoji Excellence Award 2026: ପି. ସାଇନାଥଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇଲେ ଡାକ୍ତର ଆକ୍ୱିନାସ୍ ଏଡାସେରୀ
ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋ ମତରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେଦିନ ଅଣଦେଖା କରିଆସିଛୁ । ଆମକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଜିନିଷ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବିଦେଶ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅବଦାନ ରଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭାବେ କିଛିଟା ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ନିଜ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ ଅବଦାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
- ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଏବେ ଅତୀତର କଥା
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଡିପ୍ଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ବା ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ବିଦେଶ ପଳାୟନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଆସିଛି । ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ IIT ବମ୍ବେରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାମ କରିଥିବା ଅରୁଣାଚଳମ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଧାରଣା ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ତେବେ ସ୍ଥିତି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ । IITରେ ପ୍ରଫେସର ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିଭାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି।”
ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପିଣ୍ୟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବା ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ IIT ଓ IIScରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ବଡ଼ IT ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବେଞ୍ଚ୍ରେ ବସି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଣିଥିଲେ ଅରୁଣାଚଳମ୍ । ସେଠାରେ ସେମାନେ କମ୍ ଦରମାରେ ନିୟମିତ କାମ କିମ୍ବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହେଉନଥିଲା । ଆମକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ କେତେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ କିପରି ଅବଦାନ ରଖୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ତଥାକଥିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁ । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ପ୍ରତିଭା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ।”
- ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ, ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇଦେଲା
ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିଲା। ଅରୁଣାଚଳମ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ IIT ବମ୍ବେର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗବେଷଣା ଅନୁଦାନ ଥିଲା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଯଦି ଗବେଷଣା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୌତିକ ଉପକରଣ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଅନୁଦାନ କମି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଥିଲା।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, “୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ?”
ଏକ MRI ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ ସହଯୋଗ ଓ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିବା ଭେଙ୍କଟ (ଆର୍. ଭେଙ୍କଟରମଣନ)ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ଅରୁଣାଚଳମ୍ଙ୍କୁ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ର ସହାୟତାରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ ସଂସ୍ଥା Social Alpha ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅରୁଣାଚଳମ୍ଙ୍କୁ ଦିବଂଗତ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।
ସେହି ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇ ଅରୁଣାଚଳମ୍ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୭୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଆମ ଉପକରଣକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲେ । ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଦୁଇଥର ଭାବିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ । ରତନ ଟାଟା ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ଭେମ୍ବୁଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତରେ କିଛି ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି । ଏହା ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଥିଲା।”
ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା Voxelgridsକୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ସହ ମୌଳିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଓ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
ଏହାପରେ ଦେଶରେ ଗବେଷଣା ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣର କ୍ଷେତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ୨୦୧୭ରେ Voxelgrids, Indo-US Science and Technology Endowment Fundରୁ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ସହାୟତା ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ National Biopharma Mission ଅଧୀନରେ BIRAC (Biotechnology Industry Research Assistance Council) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମିଳିଥିଲା। ଏଥିସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା।
ଅରୁଣାଚଳମ୍ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଯଦି ଆପଣ RDI ପାଣ୍ଠିକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ କମ୍ପାନୀ ବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ ଭିତ୍ତିରେ ୨୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରୁଛି । ୧୫ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲାଭକାରୀ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ମିଳିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।”
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍; 200 ଚେକଡ୍ୟାମ ଓ 550 ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ କୃଷକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ୱାଟରମ୍ୟାନ ପୋଡଲି ରାଜଶେଖର ରାଜୁ
- ହିଲିୟମ୍ମୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଫଳତା
Voxelgrids ଏହି ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ତାହା କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମେସିନ୍ର ନକଲ ନୁହେଁ। ବରଂ MRIର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ମୂଳରୁ ନୂଆ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ପାରମ୍ପରିକ ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟିଂ MRI ସ୍କାନରରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ନିକଟରେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହିଲିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହିଲିୟମ୍ କେବଳ ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଏହାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ । ଏହାସହ ଭୂରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ MRI ସ୍କାନର ଚାଲୁ ରଖିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି।
ଅରୁଣାଚଳମ୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହିଲିୟମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ାଇ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ୨ରୁ ୩ ଟନ୍ ଓଜନର ଏକ ହାଲୁକା MRI ସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ MRI ମେସିନ୍ର ଓଜନ ୫ରୁ ୬ ଟନ୍ ହୋଇଥାଏ।
ଏହାସହ ନିଜସ୍ୱ ମାଲିକାନାରେ ବିକଶିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍କାନ୍ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ କମାଯାଇଛି।
ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରସ୍ଥିତ Tata Cancer Care Foundationରେ Voxelgridsର MRI ସ୍କାନର ଏବେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେସିନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସତ୍ୟ ସାଇ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences) ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।
ଆଗକୁ Bill & Melinda Gates Foundation ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ରୋଗ ନିରୂପଣ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ରହିଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଓ ଅଣଲାଭକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୁଦାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଭାବନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ Voxelgridsର ଦୁଇଜଣ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର BITS Pilaniର ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନିଜ ଗବେଷଣା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଭିଜିଟିଂ ପ୍ରଫେସର ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
- ଛୋଟ ଭାବିବା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ହିଁ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର
ଏହି ଯାତ୍ରା କେତେ ସହଜ ଥିଲା ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଅରୁଣାଚଳମ୍ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଜଗତର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଦୌ ରୋମାଞ୍ଚକର କିମ୍ବା ସହଜ ନଥିଲା।
ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, “ଅନେକ ଥର ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିଛି, ମୁଁ ଏସବୁ କାହିଁକି କଲି ? ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ।” ତେବେ ଉଦୀୟମାନ ବଜାରରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଭାବିବେ, ତେବେ କେବଳ ଛୋଟ କାମ ହିଁ କରିପାରିବେ।”
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ । ବରଂ ଭାରତରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅରୁଣାଚଳମ୍ କହିଥିଲେ, “ସ୍ୱଦେଶୀ ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଶହ ଶହ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ । ଆଜିଠାରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବାହାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘଟିବ।”