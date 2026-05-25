APK ଫାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ !
ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ APK ଫାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀ । APK ଫାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ !
Published : May 25, 2026 at 1:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ କୌଣସି APK ଫାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ତାହାଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ । ପ୍ରତିଦିନ ଠକେଇ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ସାଇବର୍ ଠକ । ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏପରି ଏକ ସାଇବର୍ ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ।
ଜଣେ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କାର୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ APK (Android Package Kit) ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେ APK ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି ।
APK ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ WhatsApp, SMS ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍କୁ ଆସୁଛି । କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଇବର ଠକମାନେ ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ APK ଫାଇଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇ ରହିଯାଏ । ତା’ପରେ ଏହାର ମାଲୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଭାଇସ୍ର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଫୋନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଚୋରି ହୋଇଯାଏ । ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଠକମାନେ ପୀଡିତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି ।
ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ସାଇବର ପୋଲିସ:
⦁ ମେସେଜ୍ ଆକାରରେ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
⦁ ପ୍ରକୃତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର PDF କିମ୍ବା JPG ଫର୍ମାଟରେ ଥାଏ । APK ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠକେଇ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ
⦁ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇମେଲ୍ ID କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଏକ APK ଫାଇଲ୍ ଆସେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ
⦁ ସମସ୍ତ ଆପ୍ Google Playstore କିମ୍ବା Apple App Store ପରି ପ୍ରକୃତ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍
⦁ ଫୋନକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍
ଯଦି ଭୁଲରେ ଏକ APK ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?
⦁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ APK ଫାଇଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
⦁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ
⦁ ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ PIN ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
⦁ ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋର୍ଟାଲ୍ (ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବର: 1930)କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଇବର ଅପରାଧର ଡିସିପି ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି," ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଲୋକମାନେ ମହଙ୍ଗା ମାଗଣା ଉପହାର ଆଶାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଭାବେ APK ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।"