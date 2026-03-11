ପୁରୁଛି କଣ୍ଟ, ଭୁଶୁଡୁଛି ମାଓଗଡ: ବସ୍ତରରେ 108 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦରରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 108 ନକ୍ସଲ । ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 3 କୋଟି 95 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ।
Published : March 11, 2026 at 4:47 PM IST
ରାୟପୁର: ପୁରୁଛି କଣ୍ଟ, ଲାଲଗଡ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ । ଆଜି(ବୁଧବାର) ଛତିଶଗଡ ବସ୍ତରରେ 108 ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 108 ନକ୍ସଲ । ଏନେଇ ଛତିଶଗଡ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଉପରେ 3 କୋଟି 95 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ସରକାର ।
108 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘108 ନକ୍ସଲ 101 ହତିଆର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ 6ଟି ଏକେ-47, ଗୋଟିଏ ଏକେ-47 ପିଏଆରଜି , 11ଟି ଇନସାସ୍ ରାଇଫଲ, 1 କାର୍ବାଇନ, 5ଟି ଏସଏଲଆର ରାଇଫଲ, ବିଜିଏଲ ରହିଛି । 108 ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାଟୁନ, ପିପିସିଏମ, ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର, ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି ।
3 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, 1 କେଜି ସୁନା ଜବତ:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲଙ୍କ ଡ୍ରମ୍ ମିଳିଛି । ସେଥିରୁ 3 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଏକ କେଜି ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି । ନକ୍ସଲ ମାନେ ବିଜାପୁର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତିକି ରଖିଥିଲେ ଏହି ଡ୍ରମ୍ ।
31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ 30ଟି ଏରିଆ କମିଟି ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରୁ 26ଟି ଏରିଆ କମିଟି ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେଲାଣି । ଆଉ 4ଟି କମିଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦରରାଜ ପି କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଗଦଲପୁରରେ ପୁନଃର୍ବାସ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିର 108 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଉ 20 ଦିନ ବାକି:
ଦେଶରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଓମୁକ୍ତ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡର ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳର । ଡେଡ୍ଲାଇନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି । କେଉଁଠି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ନକ୍ସଲ ଟଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ।