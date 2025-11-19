ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର; ହିଡମା ପରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଦେବଜୀଙ୍କ ସହ 7 ନକ୍ସଲ ନିହତ
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୋରେଡୁମିଲି ବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଧବାର ପୁଣି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି । ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବଳ-ମାଓବାଦୀ । ଏଥିରେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ଦେବଜୀ ସମେତ 7 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମାରେଡୁମିଲି(ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ):ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୋରେଡୁମିଲି ବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଧବାର ପୁଣି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି । ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ । ଏଥିରେ 7 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଜଣ ମହିଳା ଓ ଚାରିଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ହିଡମା ପରେ ଟପ ମାଓନେତା ନେତା ଦେବଜୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାରେଡୁମିଲି ବନାଞ୍ଚଳରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଶବକୁ ରାମପଚୋଦବରମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଡ୍ଡା ମାରେଡୁମିଲି ବନାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟର ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଡ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁୟାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମର ମାଓବାଦୀ ଜୋଗାରାଓ ଓରଫ ଟେକ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ବିଜୟୱାଡାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଡିଜି କହିଛନ୍ତି, ‘ମାଓବାଦୀମାନେ ଛତିଶଗଡ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଆମେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । 18 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଅଲ୍ଲୁରୀ ସୀତାରାମରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳିଗୁଳା ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ହି଼ଡମା ମାଡବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆମେ ଏନଟିଆର, କୃଷ୍ଣା, ଏଲୁରୁ, କାକିନାଡା ଏବଂ କୋନାସୀମା ଜିଲ୍ଲାରୁ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।’
ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମିତି ସଦସ୍ୟ, 23 ପ୍ଲାଟୁନ ସଦସ୍ୟ, ଡିଭିଜନାଲ କମିଟିର 5 ସହସ୍ୟ, 19 ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । କୌଣସି କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚାଇ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର , ବିସ୍ଫୋଟକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ମାରେଡୁମିଲିରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ହିଡମାର ମୃତ୍ୟୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହୋଇଛି
ଏଡିଜିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହିଡମାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ । ଆମେ ଏକ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯା଼ଞ୍ଚ କରୁଛୁ । ଛତିଶଗଡର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚଢଉ କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ।
