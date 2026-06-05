ETV Bharat / bharat

ବିଜେପି ଛାଡିଲେ ଆନ୍ନାମଲାଇ, ନିଜ ଦଳ ଗଠନ କରି 2031 ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ

ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରି ଆଗାମୀ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରିବେ ଆନ୍ନାମଲାଇ ।

K Annamalai
କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ (ETV Bharat via K Annamalai))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 3:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପି ଛାଡିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ । ଦଳ ଛାଡିବା ସହ ନିଜର ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆନ୍ନାମଲାଇ । ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରି ଆଗାମୀ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରିବେ ଆନ୍ନାମଲାଇ । ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇଭ କରି ବର୍ଷିଲେ

ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଇଭ ଆସିଥିଲେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭରେ ଆସି ଆନ୍ନାମଲାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘କେବଳ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଲାଇଭ ଆସିଛି । ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର । ତାମିଲନାଡୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ’’।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଭାଷା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ କ୍ଷତି କରିବ । ଆମକୁ ବିଜେପିର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବର ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିପାଇଁ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇ ନରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି ।

ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ

ଡିଏମକେକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ବଂଶବାଦ ଚାଲିବ ନାହିଁ । କେବଳ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଦଳର ଶୀର୍ଷରେ ରହି ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ନାହିଁ । ଆମେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସୀମା ନେଇ ଆସିବୁ। ଏହା ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ମୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନେତା ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। କୌଣସି ଆସନ କାହା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ।

ନୂତନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ www.wetheleader.org ୱେବସାଇଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ । ସେହିପରି କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପିଜି ଅବଦୁଲ କଲାମ ସେଣ୍ଟର ଫର ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଥିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆନ୍ନାମଲାଇ । ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ ନେବେ।

ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଆନ୍ନାମଲାଇ କହିଛନ୍ତି "ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।"

TAGGED:

ANNAMALAI NEW PARTY DECLARE
FORMER IPS OFFICER K ANNAMALAI
TAMILNADU POLITICS
ତାମିଲନାଡୁ କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ ବିଜେପି
ANNAMALAI RESIGNS BJP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.