ସହିପାରିଲେନି ପ୍ରେମିକର ବିବାହ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ HIV ଇଞ୍ଜେକସନ
ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକର ବିବାହକୁ ସହିନପାରି ଇର୍ଷାରେ ପ୍ରେମିକର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ HIV ଇଞ୍ଜେକସନ ।
ଅମରାବତୀ: ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ସପନର ନାୟକ..ପ୍ରେମ ରାଇଜରେ ଉଡି ବୁଲୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ । କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହେଲେ...ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କଲେ । ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା, ଇର୍ଷାରେ ଜଳି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇ ଦେଲେ ଏଚଆଇଭି ଇଞ୍ଜେକସନ । ଏପରି ଏକ ଚକିତ କଲା ପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରୁ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ଇର୍ଷାନ୍ବିତ ହୋଇ ପ୍ରେମିକର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏଚଆଇଭି ଇଞ୍ଜେକସନ ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତା । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ, ବିରହରେ ଜଳୁଥିଲେ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଅଭିଯୁକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତା ଜଣକ ଆଡୋନି ଅଞ୍ଚଳର । ଉଭୟେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୁଆର ଉଠିଥିଲା । ଉଭୟେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ । ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।
ଇର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲା ପ୍ରେମିକା:
ତେବେ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନେଇ ଇର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲା ପ୍ରେମିକା । ପ୍ରେମିକଠୁ ପ୍ରତାରଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଘଟଣା ଦିନ (ଜାନୁଆରୀ 9), ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାର୍ଯ୍ୟସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବାହାନାରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ଅଟୋରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଚଆଇଭି ଇଞ୍ଜେକସନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଡିଏସପି ବାବୁ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ଡାକ୍ତର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ସିସିଟିଭି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଶେଷରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।