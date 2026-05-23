ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବିଜୟୱାଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ମୃତ
ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : May 23, 2026 at 3:23 PM IST
ANDHRA PRADESH HEATSTROKE ଅମରାବତୀ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ପ୍ରବାହରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ବିଜୟୱାଡାରେ ହୋଇଛି ।
ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଆଠ ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ଭିକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ସୀତାରାମପୁରମର ଚପରଲାଭାରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଯଦିଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଅଜିତ ସିଂହ ନଗରର ନ୍ୟୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀପେଟାରେ ରେଳ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି (୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ରାଘବୈୟା ପାର୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ହନୁମାନପେଟାରେ, ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ନିକଟରେ ଜଣେ ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବେସାନ୍ତ ରୋଡରେ ଥିବା ଏଲଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ରଥମ ସେଣ୍ଟର, କାଳେଶ୍ୱର ରାଓ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସେଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ ଭିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କସ୍ତୁରିବାଇପେଟାର ଡାଭୁଲୁରି ରାମା ରାଓ (୫୭) ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଲା ଗାନ୍ଧୀ ବୋମ୍ମା ସେଣ୍ଟରର ନିମ୍ମାଗଡ୍ଡା ଶରତ ବାବୁ (୪୫) ନିର୍ମଳା କନଭେଣ୍ଟ ଜଙ୍କସନ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ପାଇ ୧୦୮ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲା ପେଡାଭେଗୀ ମଣ୍ଡଳର ଜଗନ୍ନାଥପୁରମର ରାଧାପ୍ରୋଲୁ ଡେଭିଡ ରାଜୁ (64), ଉଙ୍ଗୁଟୁରୁ ମଣ୍ଡଳର ନାରାୟଣପୁରମର ସେଶାମ୍ମା (40) ଏବଂ ଚାଟ୍ରାଇର ସୁରଭାରାପୁ ରାନୀ (65) ଉତ୍ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲାକୁଲୁ ମଣ୍ଡଳର ପୁଲାପାଲିରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟାଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକୋନା ଅଞ୍ଚଳର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ରାମପୁରୀ ପିଣ୍ଟୁ (28) ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
କାକିନାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସରପବରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଆପନ୍ନା (37), ଗୋଲାପ୍ରୋଲୁ ମଣ୍ଡଳର ଚେଣ୍ଡୁରୀର ପିଲି ରାମନା (55) ଏବଂ ପିଥାପୁରମର କେ ଆପାରାଓ (40) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ପାଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାର ନରସାରାଓପେଟା ସହରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସହରର ଚିତ୍ରାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେଥା ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବୃଦ୍ଧ (60) ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକ (25-30)ଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଭିନୁକୋଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଇପୁରୁରେ ଭେଲିନେନି ନରସିଂହ ରାଓ (69)ଙ୍କର ଗରମ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନକାପାଲି ଜିଲ୍ଲାର ଚୋଡାଭରମ୍ ମଣ୍ଡଳର ଗୋୱାଡାରେ ଆଟ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ