ଅଧାରେ ରହିଲା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ: ବୋଲେରୋ-ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ମୃତ

ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ANDHRA PRADESH ACCIDENT
ବୋଲେରୋ-ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା (ETV Bharat AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 7:44 AM IST

କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ(ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲାକାଲାଡୋନାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ବୋଲେରୋ ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରୁ ଲିଭିଗଲା 8 ଜୀବନ ଦୀପ । ଏଥିସହ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ସମସ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକ୍କାମାଗାଲୁରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ୟେମିଗନୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଅଧାରେ ରହିଲା ଦେବ ଦର୍ଶନ:

ଅଧାରେ ରହିଲା ଦେବ ଦର୍ଶନ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକ୍କାମାଗାଲୁରୁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରାଲୟମ୍‌ରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲାକାଲାଡୋନାରେ ବେଲେରୋ ସହ ଟ୍ରକର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୟେମିଗନୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ଆଉ 3 ଜଣ । ସେହିପରି ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।

କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:

ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ପୋଲିସ କହିଛି, ‘ମୃତକ ସମସ୍ତେ ଚିକ୍କାମାଗାଲୁରୁ ଅଞ୍ଚଳର । ଏମାନେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସୁଥିଲେ ।’

