ଅମରାବତୀ ହେବ 'ଭବିଷ୍ୟତର ସହର': ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ୪୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ସତସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
Published : May 20, 2026 at 10:50 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଅମରାବତୀ 'ଭବିଷ୍ୟତର ସହର' ଭାବରେ ଉଭା ହେବ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ । ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ୪୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ, କନକପୁରା ରୋଡରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସତସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ୭୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ନାଇଡୁ ସତସଙ୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଥିଲେ, "ଗୁରୁଜୀ ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଜଡିତ ।" ସେ ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଜୀ କେବଳ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ନେତା।
"ଗୁରୁଜୀ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଘର୍ଷ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି," ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ୍ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି)ର ମୁଖ୍ୟ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
"ଆଜି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମାନବୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ," ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ନାଇଡୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହେବ । "ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସମାଜ ଗଠନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡ୍ରୋନ୍, AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡାଟା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ପୋଲାଭରମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବ," ବୋଲି ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି।
ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ୪୫ ବର୍ଷ ଧରି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛି । ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମନର ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ । ଏହା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭାରତରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ଆଇଟି) କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ । "ଯେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହର ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶର କାରଣ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି, ସେଠାକାର 60 ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର (ପ୍ରଦେଶ) ଥିଲା ।"
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମତ୍ସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନକାଲ ବୈଦ୍ୟ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।