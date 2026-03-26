ପୁଣି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାର୍କାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇୱା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା । ବସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
Published : March 26, 2026 at 8:46 AM IST
ମାର୍କାପୁରମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ପୁଣି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଏକ ହାଇୱା ସହ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବସରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାର୍କାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬:୩୦ ସମୟରେ ରାୟଭରମ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପାମୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ବସ୍ଟି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବସ୍ଟି ମୋଡ଼ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଏକ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।