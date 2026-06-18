ETV Bharat / bharat

ପ୍ରେମ ଓ ନବସୃଜନର ପ୍ରତୀକ; ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ହାତ ତିଆରି ଏସ୍କାଲେଟର

କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ନଥାଇ ବି ଶିବ ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଏସ୍କାଲେଟର । ଏହି ସୃଜନଶୀଳ କାମ ପଛର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ପତ୍ନୀପ୍ରେମ ।

Satti Siva Narayana Reddy has built a stair-lift in his house for his wife ଂ
ଶିବ ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ହାତ ତିଆରି ଏସ୍କାଲେଟର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ: ଘରେ ଲାଗିଛି ଏସ୍କାଲେଟର । କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି ହାତ ତିଆରି । ଏହା ଖାଲି ଏକ ମେସିନ ନୁହେଁ, ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ଏସ୍କାଲେଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ତ୍ତମୁରୁ ଗାଁରେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ନ ଥାଇ ବି ସତି ଶିବ ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଏସ୍କାଲେଟର । ଏହି ସୃଜନଶୀଳ କାମ ପଛର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ । ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ-ମେଡ ଏସ୍କାଲେଟର ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଲା ଏସ୍କାଲେଟର

ସତି ଶିବ ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବହୁତ କମ । ମାତ୍ର 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପଢିଛନ୍ତି । ପେଷାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ । ଶିବ ନାରାୟଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୁବ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ । ସିଡିରେ ଚଢିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ବଢିଯାଏ । ଏହା ଶିବ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା । ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ଏସ୍କାଲେଟର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ହେଲେ ଏସ୍କାଲେଟର ପାଇଁ ଏତେ ଅର୍ଥ ସେ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ ? ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ସେ ଏଠି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ।

70 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏସ୍କାଲେଟର

ଯଦିଓ ଶିବ ନାରାୟଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ନ ଥିଲା, ତଥାପି ମାତ୍ର 20 ଦିନରେ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରି ପାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି କାମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଖାଲି ସୃଜନଶୀଳତା ନୁହେଁ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ, ଭଲପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଶିବ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାବେଳୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାମ ପ୍ରତି ମୋର ରୁଚି ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ସିଡି ଚଢି ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି । ତେଣୁ ଏହି ଏସ୍କାଲେଟର ତିଆରି ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲି ।’

ସୁଗମ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଶିବ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଥିପାଇଁ 1.5 ଏଚପିର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମୋଟର, ପାହାଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ମେଟାଲ ଚାଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି । ଏଥିସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର, ଦୁଇଟି ଷ୍ଟପର ଏବଂ ତିନୋଟି ଅଟୋ-ଷ୍ଟପର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏସ୍କାଲେଟର ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଛି ।’

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ ଏହି ମେସିନ୍ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଖୁବ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛି । ଏଥିସହିତ ବହୁତ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହି ମେସିନ କମ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ । ଅର୍ଥାତ 300 କିଲୋ ଓଜନ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ଏହି ଏସ୍କାଲେଟରର ରହିଛି । ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି ।’

ଆର୍ତ୍ତାମୁରୁ ଗାଁ ଲୋକ କହନ୍ତି, 'ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପକରଣ ନ ଥିଲେ ବି ଦୃଢ ସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରେ ତାହା ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଶିବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟର ଏସ୍କାଲେଟର ଯାହା ଖାଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲି ପାରିଛି ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟାଟୁ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ; 48 ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଦମ୍ପତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ନେଇ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍

TAGGED:

SYMBOL OF LOVE AND INNOVATION
LOVE AND INNOVATION
ଏସ୍କାଲେଟର
ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ
HOME MADE ESCALATOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.