ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ସରକାର, ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 30000, ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 40000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର । ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ।
Published : May 17, 2026 at 12:11 PM IST
ଅମରାବତୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ସରକାର । ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 30000, ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 40000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ।
କମୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଚିନ୍ତାରେ ନାଇଡୁ ସରକାର:
ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ନରସନ୍ନାପେଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ‘ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ୍ର-ସ୍ବର୍ଣ୍ଣନ୍ଧରା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଛୁଆ କୌଣସି ବୋଝ ହୁଅନ୍ତି, ଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବିବା ଉଚିତ୍ । ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପରିବାରକୁ 30 ହଜାର ଓ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 40 ହଜାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
‘ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛି’:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି । ପିଲା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।’
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗତ 16 ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ୍ର-ସ୍ବର୍ଣ୍ଣନ୍ଧରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଆର୍ବଜନାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ବଜନାରୁ ଭଲ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।’ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ 23 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର 23 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଛି । ଆଗକୁ 24 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ । ଆମେ ଗୁଗଲକୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆଣିଛୁ ।’