ANALYSIS: ପଶ୍ଚିମ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କିପରି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ

ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Indian-flagged crude tanker Jag Laadki arrives at Mundra Port from UAE amid West Asia crisis
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 6:56 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ମହଙ୍ଗା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଝ କମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ତଥାପି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ବିନା, ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ।

ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୩ ଟଙ୍କାରୁ ୩ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଡିଜେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଶୂନ କରାଯାଇଛି । ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହାର ମୁଦ୍ରା ନୀତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ, କାରଣ ଏହା ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁଳନା କରୁଛି ।

'ଇନ୍ଧନ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା'

ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବି ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନପଡ଼େ । ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଏଲପିଜି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଧନକୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ରଖିବା ।

ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । କେନ୍ଦ୍ର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) କିମ୍ବା LPG ହେଉ, ଇନ୍ଧନର ଯେକୌଣସି ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ବିଶୋଧିତ ଉତ୍ପାଦର ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ATF ଉପରେ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ପୂରଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଜେଲର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୧.୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଟିଏଫ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୯.୫ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ସଂସଦକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି, ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପକୁ କମ କରିବା

ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ETV ଭାରତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (HPCL)ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍. କେ. ସୁରାନାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ଲଦି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆଘାତକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତୁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତା ।"

"ଆମେ ଅତୀତରେ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା, ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଉ ସେହି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ନକରନ୍ତି, ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ବୋଝରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଗମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ସୁରାନା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୂଲ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ଥିରତା ବଜାରରେ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।"

ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ କଟକଣା, ଅର୍ଥନୀତି ସଞ୍ଚୟ

ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପରିମାଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଡିଜେଲ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ, ପେଟ୍ରୋଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଅରୁଣ କୁମାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସାଂରଚନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ, ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ବ୍ୟବହାରିକ ନୁହେଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।"

ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଆଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ପେଟ୍ରୋଲକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିବା, ବସ୍ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ସେବାକୁ ସବସିଡି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେତୁ, ରାସ୍ତା ଦେଇ ରେଳ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାହିଦା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

