ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅମୂଲ କ୍ଷୀର: ଲିଟର ପିଛା ବଢ଼ିଲା 2 ଟଙ୍କା, କାଲିଠୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 9:32 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଅମୂଲ ସହିତ ମଦର ଡେରୀ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି । ଅମୂଲ କ୍ଷୀର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ, ଗୁଜରାଟ କୋପରେଟିଭ ମିଲ୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ (GCMMF) କହିଛି ଯେ, ଏହା ପ୍ରତି ଲିଟର ଅମୂଲ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ 14 ମେ' ରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଅମୂଲ କ୍ଷୀରର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ।

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅମୂଲ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 1 ମେ, 2025ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । GCMMF ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରୟ, ପ୍ରକାର, ପ୍ୟାକେଟରେ ତାଜା ପାଉଚ୍ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା 14 ମେ ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ । GCMMF ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏହା "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ମେ 14 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।"

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ 2.5-3.5 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି, ଯାହା ହାରାହାରି ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଠାରୁ କମ୍ । GCMMF କହିଛି, "ଦୁଗ୍ଧ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ, କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"

ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ଏହାର ସଦସ୍ୟ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଚର୍ବି ପାଇଁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମେ 2025 ତୁଳନାରେ 3.7 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ, 500 ମିଲି ପ୍ୟାକେଟରେ 'ସ୍ଲିମ୍ ଏନ୍' କିସମର ମୂଲ୍ୟ 27 ଟଙ୍କା, 'ତାଜା' 30 ଟଙ୍କା, 'ଗାଈ କ୍ଷୀର' 31 ଟଙ୍କା ଏବଂ 'ଗୋଲ୍ଡ' 36 ଟଙ୍କା ହେବ ।

ମଇଁଷି କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ଚାରି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 80 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । GCMMF କହିଛି ଯେ, ଅମୂଲର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ 80 ପଇସା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ।

ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ, 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅମୂଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋଟ୍ କାରବାର 11 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । GCMMF ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କୃଷକ-ମାଲିକାନା ଅଧୀନ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ, ଯେଉଁଥିରେ 36 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହା 50ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଅମୂଲ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦର ବିପଣନ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ।

ଏପରିକି ଅମୂଲ ପ୍ରତିଦିନ 3 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ କ୍ଷୀର, ବଟର, ପନିର, ଘିଅ ଏବଂ ଆଇସକ୍ରିମ ସମେତ ବାର୍ଷିକ 24 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅମୂଲ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକ୍ ବଣ୍ଟନ କରେ ।

'ମଦର ଡେରୀ' କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

ମଦର ଡେରୀ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି । ମଦର ଡେରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ₹2 ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ନୂତନ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ 14 ମେ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ମଦର ଡେରୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2025 ଏପ୍ରିଲ ଶେଷରେ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା ।

"ଏହି ସଂଶୋଧନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚର କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଏହା କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି," ବୋଲି ମଦର ଡେରୀର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ଓମଫେଡ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ମେ 3 ତାରିଖରେ ଓମଫେଡ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଗ୍ଧ ବିପଣନ ସଂସ୍ଥା ଓମଫେଡ୍, କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ପାଖାପାଖି 4 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

