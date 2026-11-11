ମଦର ଡେରୀ ପରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଅମୂଲ, କାଲିଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ
ନଭେମ୍ବର ୧୨ରୁ ଅମୂଲ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ୨ରୁ ୪ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗତମାସରେ ଅମୂଲ ଘିଅର ଦର ଲିଟର ପିଛା ୪୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ।
Published : November 11, 2026 at 10:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଦର ଡେରୀ ପରେ, ଅମୂଲ ପ୍ରତି ଲିଟର କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟରେ ୨ରୁ ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଦର ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଗୁଜରାଟ ସମବାୟ କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ (GCMMF) କହିଛି ଯେ, ଏହା ନଭେମ୍ବର ୧୨, ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷୀର ପ୍ରକାର/ପ୍ୟାକରେ ସାରା ଭାରତରେ ତାଜା ପାଉଚ୍ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ୪-୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
GCMMF କହିଛି, "୩ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଅମୂଲ ତାଜା ଟୋନଣ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ମାତ୍ର ₹୨ (୩.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି) ଏବଂ ୬ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଅମୂଲ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ମାତ୍ର ₹୪ (୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।"
ଫେଡେରେସନ (GCMMF) ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଚାରା, ପଶୁଖାଦ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସମେତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ସଂସ୍ଥା ଏହା କହିଛି ଯେ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ । ଅମୂଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ।
The Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF), marketer of milk and milk products under the brand name Amul, has increased the prices of fresh pouch milk by approx. 4-5% in major milk-selling variants/packs in our markets across India, effective from 12th Nov 2026. The price of our largest-selling Amul Taaza toned milk with 3% milk fat has been increased by only Rs 2 per litre (3.3% increase) and Amul Gold Milk with 6% milk fat by Rs 4 per litre (5.5% increase).— ANI (@ANI) November 11, 2026
କ୍ଷୀର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି
ଦୁଗ୍ଧ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନର ସାମଗ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ପଶୁ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ କ୍ଷୀର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।
ଅମୂଲ କ୍ଷୀରର ଫ୍ୟାଟ୍ ପରିମାଣ ଆଧାରରେ ଏହାର କ୍ରୟ ହାର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹1,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹60ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।
କ୍ଷୀର ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି
ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କ୍ଷୀର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।
ଯେତେବେଳେ ତାଜା କ୍ଷୀର କ୍ରୟ କମ୍ ହୁଏ, ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ତରଳ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତଥାପି, ଫ୍ୟାଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା କରିଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅମୂଲ କ୍ଷୀର: ଲିଟର ପିଛା ବଢ଼ିଲା 2 ଟଙ୍କା, କାଲିଠୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅମୂଲ କ୍ଷୀର, ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି - Amul milk price hikes
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ