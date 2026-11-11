ETV Bharat / bharat

ମଦର ଡେରୀ ପରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଅମୂଲ, କାଲିଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ

ନଭେମ୍ବର ୧୨ରୁ ଅମୂଲ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ୨ରୁ ୪ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗତମାସରେ ଅମୂଲ ଘିଅର ଦର ଲିଟର ପିଛା ୪୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ।

Representational Image
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 10:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଦର ଡେରୀ ପରେ, ଅମୂଲ ପ୍ରତି ଲିଟର କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟରେ ୨ରୁ ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଦର ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଗୁଜରାଟ ସମବାୟ କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ (GCMMF) କହିଛି ଯେ, ଏହା ନଭେମ୍ବର ୧୨, ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷୀର ପ୍ରକାର/ପ୍ୟାକରେ ସାରା ଭାରତରେ ତାଜା ପାଉଚ୍ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ୪-୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

GCMMF କହିଛି, "୩ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଅମୂଲ ତାଜା ଟୋନଣ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ମାତ୍ର ₹୨ (୩.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି) ଏବଂ ୬ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଅମୂଲ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ମାତ୍ର ₹୪ (୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।"

ଫେଡେରେସନ (GCMMF) ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଚାରା, ପଶୁଖାଦ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସମେତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ସଂସ୍ଥା ଏହା କହିଛି ଯେ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ । ଅମୂଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ।

କ୍ଷୀର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି

ଦୁଗ୍ଧ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନର ସାମଗ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ପଶୁ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ କ୍ଷୀର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।

ଅମୂଲ କ୍ଷୀରର ଫ୍ୟାଟ୍ ପରିମାଣ ଆଧାରରେ ଏହାର କ୍ରୟ ହାର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹1,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹60ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।

Representational Image
Representational Image (IANS)

କ୍ଷୀର ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି

ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କ୍ଷୀର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।

ଯେତେବେଳେ ତାଜା କ୍ଷୀର କ୍ରୟ କମ୍ ହୁଏ, ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ତରଳ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତଥାପି, ଫ୍ୟାଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା କରିଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅମୂଲ କ୍ଷୀର: ଲିଟର ପିଛା ବଢ଼ିଲା 2 ଟଙ୍କା, କାଲିଠୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅମୂଲ କ୍ଷୀର, ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି - Amul milk price hikes

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AMUL MILK PRICE HIKE
AMUL MILK PRICE
AMUL HIKES PRICES MOTHER DAIRY
ଅମୂଲ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ମଦର ଡେରୀ ପରେ ଅମୂଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.