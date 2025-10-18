ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ, 3 କୋଚ୍ ଛାରଖାର
ପଞ୍ଜାବ ଅମ୍ରିତସର-ସହର୍ସା ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା।
Published : October 18, 2025 at 10:52 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 11:36 AM IST
ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼: ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ । ପଞ୍ଜାବର ଅମ୍ରିତସର- ସହର୍ସା ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (12204)ରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳ ସମୟ 7.30ରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଟ୍ରେନଟି ଲୁଧିଆନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରହିନ୍ଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ଜଣାପଡିନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:
ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3ଟି ବଗିକୁ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ । ଅମ୍ବାଲାଠୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସରହିନ୍ଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ ତୁରନ୍ତ ଅଟକିଥିଲା । ନିଜର ଜିନଷପତ୍ର ଛାଡି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇପଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ରହିଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଓ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଜଳିଗଲା 3ଟି ବଗି:
ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, " ପାଖାପାଖି ସକାଳ 7.30 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେହି ବଗିକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରାଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା ।"
VIDEO | Sirhind, Punjab: A major train accident was averted near Sirhind railway station when a fire broke out in the Garib Rath Express travelling from Amritsar to Saharsa, just half a kilometre ahead of Ambala. The train was halted immediately after smoke was seen billowing… pic.twitter.com/vXwHoqTEJB— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରହିନ୍ଦ ଜିଆରପି ଏସଏଚଓ ରତନ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, " ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆହାତ ଖବର ଆସିନାହିଁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 3ଟି ବଗି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଜଣା ପଡିନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।
