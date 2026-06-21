ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ସି-ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, 2 ଓଡିଆ ମହିଳା ମୃତ, ତାମିଲନାଡୁ ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 21, 2026 at 10:36 PM IST
ତିରୁଭଲ୍ଲୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ସି-ଫୁଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ । ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ପରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । 40ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର । ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଏପଟେ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ । ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଅଘଟଣ ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ।
Deeply saddened by the tragic ammonia gas leakage incident in Tiruvallur, Tamil Nadu, which has affected several workers, including Odia workers.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) June 21, 2026
My heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of the injured.
The Odisha Government is in…
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି-
ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ
ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତିନି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି
ତାମିଲନାଡୁକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଲା ଓଡିଶା-
ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁରରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ତରରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା ସହିତ ତିନିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ତାମିଲନାଡୁ ଟ୍ରାଜେଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ-
ତାମିଲନାଡୁରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସହାୟତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିବା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁରଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିରନ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆମ ଶ୍ରମିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ।"
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡିଶାରେ ବଢୁଛି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, 10 ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି 26 ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର