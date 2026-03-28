ମମତାଙ୍କୁ ଶାହଙ୍କ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍; ଟିଏମ୍‌ସି ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା ବିଜେପି

ବଙ୍ଗ ଦଖଲ ଅଭିଯାନରେ ବିଜେପି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଟିଏମ୍‌ସି ବିରୋଧରେ ୩୫ ପୃଷ୍ଠାର 'ଚାର୍ଜସିଟ୍' କଲେ ଉନ୍ମୋଚନ ଶାହ।

BJP CHARGESHEET AGAINST TMC
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ
Published : March 28, 2026 at 3:51 PM IST

କୋଲକାତା: ବଙ୍ଗ ଦଖଲ ଅଭିଯାନରେ ଶାହ । ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି,ସେତିକି ଉଷ୍ଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି । ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ସହ ୩୫ ପୃଷ୍ଠାର 'ଚାର୍ଜସିଟ୍' ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।

ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି," ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ, ସେ 'ଭିକଟିମ୍ କାର୍ଡ'ର ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି! ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଖୋଜନ୍ତି। ଏଥର, ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ।"

ଶାହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ । ବିଜେପି କେବଳ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରି ଅମିତ ଶାହ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।" ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ 'ପରିବର୍ତ୍ତନ'ର ସ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଉଠିଥିଲା।

ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ," BSFକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଜମି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ । ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଅହଂକାର ଛାଡି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଦେବ ।"

ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ସନ୍ଦେଶଖାଲି, RG ଟିକସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କସବା ଲ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାହ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ," ଆସାମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତେଣୁ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ। ତୃଣମୂଳ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତୃଣମୂଳ ସରକାର ଭୟ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମିଛ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବଙ୍ଗଳାକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ କବରସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, ସିଣ୍ଡିକେଟ ରାଜ ଚାଲିଛି। "

