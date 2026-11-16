Ramoji Excellence Awards 2026: ଦେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନର ସମକକ୍ଷ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ - ଅମିତ ଶାହ
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ; କୌଣସି ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ କେବେ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ନିଖିଲ ବାପତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 16, 2026 at 10:45 PM IST
ବିଜୟୱାଡ଼ା: ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନ ସହ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅବଦାନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ଦିଗ୍ଗଜ ତଥା ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ସୋମବାର ବିଜୟୱାଡ଼ାର ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-୨୦୨୬ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶାହ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
Addressing the Ramoji Excellence Awards 2026 ceremony in Vijayawada, Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో ‘రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్–2026’ వేడుకలో ప్రసంగిస్తూ... https://t.co/JGv6Hd33Kn— Amit Shah (@AmitShah) November 16, 2026
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ନିଜେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶାହ କହିଥିଲେ।
ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ, “ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଭଳି ଅବଦାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି।”
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାପକ ପରିସରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିପାରିବେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସେ ଈନାଡୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଅବଦାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ, ମୋ ମତରେ କେବଳ ରାମନାଥ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସହ ହିଁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ।”
ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍. ଅବଦୁଲ ନଜିର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ, କିଞ୍ଜରାପୁ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Ramoji Excellence Awards 2026: Ceremony Begins with Traditional Lamp Lighting #RamojiExcellenceAwards #RamojiExcellenceAwards2026 #RamojiRao https://t.co/ZQk1SdnpTb https://t.co/zfOK2aNk1B— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 16, 2026
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ. କିରଣ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୈଳଜା କିରଣ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କୀର୍ତ୍ତି ସୋହନା, ଇଟିଭି ଭାରତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବୃହତୀ ଏବଂ ଇଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଜୟ, ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଓ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ଅମିତ ଶାହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାହଙ୍କ ଅନୁବାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ।
ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ. କିରଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୁଜରାଟର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ସେହି ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇ ଶାହ କହିଥିଲେ, “ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ମୋର ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ, ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଜୀ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଜୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଭିଡ଼ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ କାର୍କୁ ଖୋଜି ପାରିନଥିଲି। ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଏବଂ ନାଇଡୁଜୀ ମୋତେ ଗୁଜରାଟ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା।”
ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଥିଲେ।
ଶାହ କହିଥିଲେ, “ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ, ଦେଶର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ମତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ।”
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ସାକ୍ଷାତର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଶାହ କହିଥିଲେ, “ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବୁଲିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଯେ, ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ କିପରି ରହିପାରିଲା। ତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଥିଲା। ସେଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ଆକଳନ ମୋ ସହ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲା।”
ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସମୟର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଶାହ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଉଗ୍ରବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ।
ଶାହ କହିଥିଲେ, “ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦର ମୂଳ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ଦେଶର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ସାହେବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ।”
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଶାହ କହିବା ସହ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣାଇବା ଏବଂ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଶାହ କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ। କେବଳ ତେଲୁଗୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଇଟିଭି ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।”
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶାହ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଶାହ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ପଚାରିଥିଲି, ଯଦି ଜଣେ ଯୁବକ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଏବେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଆନ୍ତେ? ସେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିବା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥିଲି। ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।”
ସାମ୍ବାଦିକତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ କେବେ ସାଲିସ କରିନଥିବା କଥା କହି ଶାହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ, ସେ କେବେ ନିଜର ମତପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳରେ ଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ।”
ନିଜ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଶାହ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଶାହ କହିଥିଲେ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। “ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବିନା କୌଣସି ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ” ବୋଲି ଶାହ କହିଥିଲେ।
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଏହାକୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଗୌରବର ମାନ୍ୟତା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲା।
ଏହାପରେ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆଜି ପ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ୧୫୦ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ରହିଛି। ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଡିଜ୍ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନକୁ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୫୦ କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ଯକ୍ତ କରିଥିଲେ।”