21 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅପିଲ; ଅନ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ
21 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଛତିଶଗଡର କଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ସିନିୟର କ୍ୟା଼ଡର ଅଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛତିଶଗଡରେ 13 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାଡର ମାଓନେତାଙ୍କ ସମେତ 21 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ କଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ରବିବାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା 18ଟି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦୋହରାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟର ହାଣ଼୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଖୁସିର କଥା ଯେ, 21 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଛତିଶଗଡର କଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ସିନିୟର କ୍ୟା଼ଡର ଅଛନ୍ତି ।’
ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଶାହ
ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନକ୍ସଲମାନେ ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶାହ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେଣି ଶତାଧିକ ନକ୍ସଲ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ 210 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ରୂପେଶ ଓରଫ ସତୀଶ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୁଣ଼୍ଡ ପାଇଁ ସରକାର 9.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ 153 ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୋଲିସ ହେଡକ୍ବାର୍ଟରରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥଲେ ଲାଲବାହିନୀର 210 ସଦସ୍ୟ । ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବାସୁଦେବ ରାଓ ଓରଫ ସତୀଶ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରଣିତ ଓରଫ ସନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ଡିଭିଜିନାଲ କମିଟିର 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଦସ୍ୟ, 30ରୁ ଅଧିକ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଡର ବି ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 17 ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ 103 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଏକାଠି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏମାନେ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତର ରିଜିଅନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟ 1.06 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମୂହିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ବସ୍ତରରେ ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
