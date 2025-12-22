ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କଲେ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି
ଆମେରିକାର ଜେସନ ମାଟସେନର ଓ ଲରେନ କୋଜାକ ଶନିବାର କାଶୀର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରୀ କେଦାରଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୀ ହୋଇଥିଲେ ।
Published : December 22, 2025 at 4:24 PM IST
ବାରାଣସୀ: ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କଲେ ଆମେରିକାର ଜେସନ ମାଟସେନର ଓ ଲରେନ କୋଜାକ । ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଉଭୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା । କାଶୀର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରୀ କେଦାରଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୀ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆମେରୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ:
ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଜେସନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲରେନ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଭକ୍ତ ଗୌରୀ କେଦାରଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ଦେଖିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଅନୁରାଗ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବାରାଣସୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁନାଲ ରକ୍ଷିତ ବିବାହର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ।
ବେଦ ପାଠ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ । ବେଦୀ ଚାରିପଟେ ଫେରା ନେଇ ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ସାତଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥି ହୋଇ ରହିବେ ଉଭୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ । ବିବାହ ସମାରୋହ ପରେ ଜେସନ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାଦିନକୁ ଅଛି । "ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି । ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । "
କେତେ ଥର ଭାରତ ଆଲିଛନ୍ତି ଜେସନ?
ଜେସନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ତାଙ୍କ କିଛି ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାଥା ଗୁଡିକୁ ଖୁବ ନିକଟରୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କାଶୀ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜେସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଆମେ ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଉ ସେତିକି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣୁଛୁ ।
ତେବେ ଲରେନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । କାଶୀର ଲୋକଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ, ଆଧ୍ଯାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବରଣମାଳା ସମୟରେ ଜେସନ ଏବଂ ଲରେନ ଉଭୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲପାଇବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଥିଲା । ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜେସନ ଜଣେ ଗିଟାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ଲରେନ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜୁକେଟିଭ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ।
ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି:
ଜେସନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଲରେନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନଟରାଜଙ୍କ ଏକ ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ । ବିବାହ ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶିର୍ବାଦ ପାଇଁ କାଶୀରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆଗକୁ ଉଭୟ ଆଗ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେରୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ବିବାହ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ସୂଚକ । ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସାରା ବିଶ୍ବର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
