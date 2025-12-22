ETV Bharat / bharat

ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କଲେ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି

ଆମେରିକାର ଜେସନ ମାଟସେନର ଓ ଲରେନ କୋଜାକ ଶନିବାର କାଶୀର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରୀ କେଦାରଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୀ ହୋଇଥିଲେ ।

American Couple Marries In Varanasi Temple, Embraces Hindu Sanatan Traditions
ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କଲେ ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
ବାରାଣସୀ: ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କଲେ ଆମେରିକାର ଜେସନ ମାଟସେନର ଓ ଲରେନ କୋଜାକ । ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଉଭୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା । କାଶୀର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରୀ କେଦାରଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ଆମେରୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ:

Jason Matzner and his wife Lauren Kozak after the wedding
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କଲେ ଆମେରିକାର ଜେସନ ମାଟସେନର ଓ ଲରେନ କୋଜାକ (ETV Bharat)

ଲସ୍‌ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଜେସନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲରେନ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଭକ୍ତ ଗୌରୀ କେଦାରଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ଦେଖିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଅନୁରାଗ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବାରାଣସୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁନାଲ ରକ୍ଷିତ ବିବାହର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ।

ବେଦ ପାଠ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ । ବେଦୀ ଚାରିପଟେ ଫେରା ନେଇ ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ସାତଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥି ହୋଇ ରହିବେ ଉଭୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ । ବିବାହ ସମାରୋହ ପରେ ଜେସନ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାଦିନକୁ ଅଛି । "ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି । ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । "

American Couple Marries In Varanasi Temple, Embraces Hindu Sanatan Traditions
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କଲେ ଆମେରିକାର ଜେସନ ମାଟସେନର ଓ ଲରେନ କୋଜାକ (ETV Bharat)

କେତେ ଥର ଭାରତ ଆଲିଛନ୍ତି ଜେସନ?

ଜେସନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ତାଙ୍କ କିଛି ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାଥା ଗୁଡିକୁ ଖୁବ ନିକଟରୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କାଶୀ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜେସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଆମେ ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଉ ସେତିକି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣୁଛୁ ।

ତେବେ ଲରେନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । କାଶୀର ଲୋକଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ, ଆଧ୍ଯାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବରଣମାଳା ସମୟରେ ଜେସନ ଏବଂ ଲରେନ ଉଭୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲପାଇବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଥିଲା । ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜେସନ ଜଣେ ଗିଟାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ଲରେନ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜୁକେଟିଭ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ।

ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି:

American Couple Marries In Varanasi Temple, Embraces Hindu Sanatan Traditions
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କଲେ ଆମେରିକାର ଜେସନ ମାଟସେନର ଓ ଲରେନ କୋଜାକ (ETV Bharat)

ଜେସନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଲରେନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନଟରାଜଙ୍କ ଏକ ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ । ବିବାହ ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶିର୍ବାଦ ପାଇଁ କାଶୀରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆଗକୁ ଉଭୟ ଆଗ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେରୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ବିବାହ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ସୂଚକ । ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସାରା ବିଶ୍ବର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।

