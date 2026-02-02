ETV Bharat / bharat

ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୧୮%କୁ ହ୍ରାସ କଲା ଆମେରିକା, ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସହମତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୨୫%ରୁ ୧୮%କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୧୮%କୁ ହ୍ରାସ କଲା ଆମେରିକା, ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସହମତି
ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୧୮%କୁ ହ୍ରାସ କଲା ଆମେରିକା, ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସହମତି (X/ @USAmbIndia)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 11:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କକୁ 25 ପ୍ରତିଶତରୁ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ସକାଳେ (ଆମେରିକା ସମୟ) ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା । ସେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ନେତା । ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ସେ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଧିକ କିଣିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲୁଛି !"

ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହେତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛୁ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିମ୍ନ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ, ଏହାକୁ 25 ପ୍ରତିଶତରୁ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ସେମାନେ (ଭାରତ) ସମାନ ଭାବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ।"

ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 500 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃଷି, କୋଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ "ଆମେରିକୀୟ କିଣିବା" ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ସହିତ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ ।"

ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ । "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ," ବୋଲି ଗୋର୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ।

ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସେହି ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ତିନି ଦିନିଆ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଭାରତ-ଇୟୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ।

ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନରୁ ନିବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବା ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପତ୍ରିକା କଭର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା "ନ୍ୟୁଜ୍ ମେକର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର 2025" ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ "ଦି ମୁଭର ଆଣ୍ଡ୍ ଦି ଶେକର" ।

ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତେଲ ଆମଦାନି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଇନଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘରୋଇ ନିବେଶ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ।

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଠାରୁ, ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବିଶାଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି - ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ - ଯେଉଁଥିରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ବୟାନ; କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାଁନ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ନୀତି: ଏପଟେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, ସେପଟେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଧମକ

TAGGED:

INDIA US TRADE DEAL
US PRESIDENT TRUMP
US AMBASSADOR SERGIO GOR
US TARIFF ON INDIA
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.