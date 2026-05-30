ଆଗ୍ରାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପ, ତାଜମହଲ ବୁଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା
Published : May 30, 2026 at 3:17 PM IST
ଆଗ୍ରା: ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପ । ଟିଫାନିଙ୍କ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ଆଜି ସକାଳ 9:45ରେ ଖେରିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଆଜି ଟିଫାନି ଆଗ୍ରାରେ ରାତି ରହଣି କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଯୋଗେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ଯିବେ ।
ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି । ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପ, ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲିଥିଲେ ।
#WATCH | अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफ़नी ट्रंप और उनके दामाद माइकल बुलोस, उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2026
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଆଗ୍ରା ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରବିବାର ସକାଳେ ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଗ୍ରାରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ । ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଆଗ୍ରାରେ ଆଗମନ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଫାନି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆଗ୍ରାର ଖେରିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ମେ' ୨୫ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ASI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଜମହଲର ଉଭୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ:
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ, ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଆଗ୍ରା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମେଲାନିଆ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ତାଜମହଲ ଦେଖିବାରେ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗାଇଡ୍ ନୀତିନ ସିଂହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମେଲାନିଆ ତାଜମହଲର ଇତିହାସ, ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ମମତାଜ ମହଲଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଶାହଜାହାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଜମହଲର ଜଡନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ । ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଉଭୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ।