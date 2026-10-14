ETV Bharat / bharat

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ । ଜଣେ ମହିଳା କୋଲକାତାର କାଲିଘାଟସ୍ଥିତ ମମତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Mamata Banerjee
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 6:50 AM IST

|

Updated : October 14, 2026 at 7:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଲକାତା: ପୂର୍ବତନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ । ଜଣେ ମହିଳା କୋଲକାତାର କାଲିଘାଟସ୍ଥିତ ମମତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଂସଦ ଡୋଲା ସେନ୍ କାଲିଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

Last Updated : October 14, 2026 at 7:00 AM IST

TAGGED:

ATTACK ATTEMPT ON MAMATA BANERJEE
MAMATA BANERJEE
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆକ୍ରମଣ
KNIFE ATTACK ATTEMPT ON MAMATA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.