ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ । ଜଣେ ମହିଳା କୋଲକାତାର କାଲିଘାଟସ୍ଥିତ ମମତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat)
Published : October 14, 2026 at 6:50 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 7:00 AM IST
କୋଲକାତା: ପୂର୍ବତନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ । ଜଣେ ମହିଳା କୋଲକାତାର କାଲିଘାଟସ୍ଥିତ ମମତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଂସଦ ଡୋଲା ସେନ୍ କାଲିଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
Last Updated : October 14, 2026 at 7:00 AM IST