ବିଚାରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଘରୁ ଅଧା ପୋଡ଼ା ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

Justice Yashwant Varma
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 1:47 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଘୋଷିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା ନିଜ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଅଘୋଷିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନେଇ ସେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଆଉଟହାଉସରୁ ଆଧା ପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହା ପରେ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ୧୪୫ ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଓ ୬୩ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଚାରପତି (ତଦନ୍ତ) ଆଇନ, 1968 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପକ୍ଷରୁ ମନା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କମିଟିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ପୁନଃଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର; ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବିଭି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏବଂ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଭାବୁଛି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହଁନ୍ତି ।"

