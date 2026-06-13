ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତରୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ: ବାଂଲାଦେଶ
ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଚାଲିଥିବା 'ପୁସ୍-ବ୍ୟାକ୍' ନୀତି ଉପରେ ଢାକା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଗୌତମ ଦେବରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : June 13, 2026 at 7:46 AM IST
“Push back” policy to deport illegal Bangladeshis, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଢାକା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏପରିକି ବାଂଲାଦେଶ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା "ପୁସ୍ ବ୍ୟାକ୍" ନୀତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଡର ଗାର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ (BGB) ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) ମଧ୍ୟରେ 57ତମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-ସ୍ତରୀୟ ସୀମା ସମ୍ମିଳନୀର ସମାପ୍ତି ପରେ ଏହି ବିକାଶ ଘଟିଛି । ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ BGB ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେଜର ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଅସରଫଉଜାମାନ ସିଦ୍ଦିକି ନେଇଥିବା ବେଳେ BSF ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଜୁନ୍ 8ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ 12 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ।
ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, BGB DG BSFର ପୁସ୍-ବ୍ୟାକ୍ ନୀତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ମିଳିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ସମନ୍ୱିତ ସୀମା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (Coordinated Border Management Plan- CBMP), ପୂର୍ବ DG-ସ୍ତରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ରୋଗ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।
"ଯାଞ୍ଚପ୍ରାପ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ," ବିଏସଏଫ ଡିଜି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଜାତୀୟତା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସିଦ୍ଧିକି ଏହା କହିଥିଲେ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, BSF ଭାରତରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା BSF ଏବଂ BGB ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ବୈଠକରେ ସୀମାରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ହିଂସା ରୋକିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା
ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ "ନାଗରିକ ମୃତାହତ" ଘଟଣା ପରେ, BSF ଏବଂ BGB ଉଭୟ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ଠାପର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ସହିତ, ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନ ଏବଂ ମାନବିକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତଦାରଖ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବେଆଇନ କ୍ରସିଂ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ BGB ଡିଜି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ମିଆଁମାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ କଠୋର ତଦାରଖରେ ମାନବିକ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅବୈଧ ସୀମାପାର ଗତିବିଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ମାନବ ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ଉଦ୍ଧାର, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାର 150 ଗଜ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୋ ଫେନ୍ସିଂ (SRF) ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ସୀମା ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାର୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବକେୟା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭୂମି ସର୍ଭେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୀମାପାର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ନକଲି ମୁଦ୍ରା, ସୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅବୈଧ ସୀମା ପାର ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । "ଦୁଇ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସୀମା ମୃତ୍ୟୁ, ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ, ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ପାର, ସୀମା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ସମନ୍ୱିତ ସୀମା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୀମାରେ ଉଦୀୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ," ବୋଲି ଜଣେ BSF ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାକ୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ 'ସ୍ମାର୍ଟ ସୀମା' ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର: ଅମିତ ଶାହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କାବୁଲା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ