'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 2.0 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ସେନା': COAS ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ

All Three Services Preparing For Operation Sindoor 2.0: COAS General Upendra Dwivedi
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 2:53 PM IST

COAS GENERAL UPENDRA DWIVEDI, ପୁଣେ: ସେନା ମୁଖ୍ୟ (COAS) ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତେବେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ତିନିଟି ଶାଖା "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର 2.0" ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର କେବଳ ସାମୟିକ ଭାବେ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରି ଜାରି ରହିଛି ।

ପୁଣେର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (NDA)ରେ 150ତମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିନିଟି ସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଛି, ସୈନ୍ୟ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିରନ୍ତର ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ।

"ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଶତ୍ରୁତାର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିରାମ ଅଛି । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ତିନିଟି ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର 2.0 ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ତିନିଟି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ," ବୋଲି ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର "ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଜଣା"। "ତେଣୁ, ଆମକୁ ଆମର ନିୟୋଜନ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ,"ବୋଲି COAS କହିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫଳତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । "ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ଯଦି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକାଠି ହୁଏ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବେ," ବୋଲି COAS କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାମରିକ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଥିଏଟରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

"ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟ୍ୟକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା, ମୁଁ ଗୃହକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟକରଣ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ସିଡିଏସ୍ ଏବଂ ବିଦାୟୀ ସିଏନ୍ଏସ୍ ସମେତ ବର୍ତ୍ତମାନର ତିନି ପ୍ରମୁଖ, ଆମେ ଏକ ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଯେ, ସମସ୍ତ ତିନିଟି ସେବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗଠନରେ ସେବା ମୁଖ୍ୟମାନେ ବଳ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡରମାନେ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ।

"ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ତିନିଟି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ମିଳିବ । ତେଣୁ, ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡରମାନେ ବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନୂତନ CDS ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଟଅପ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଭୂମିରେ ଘଟୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବୁ," COAS ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ।

NDA କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ, ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଚାର୍ଲି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନର ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଲେ, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା । କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଶଂସା କରି, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାର ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ NDA ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାର୍ଲି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଯାଇଥିଲି... ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଥର ଏହା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍, ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଲି, ଆମେ ସେଠାରେ କିପରି ରହୁଥିଲୁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ PT କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲି... ଗତକାଲି, ଯେତେବେଳେ PT ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ଏବଂ ଯଦି ବୟସର ସୀମା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏହା କରିଥାଆନ୍ତି... ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆଜିର NDA କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଏହି ସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବେ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

