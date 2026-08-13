NALSAR 2026 ସ୍ନାତକଙ୍କ ନାମଲେଖା ନିଷେଧ କରିବା ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ BCIର ସଂଶୋଧନ: 'ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେ'
BCI, ହାଇଦ୍ରାବାଦ NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2026 ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲ ଭାବେ ନାମଲେଖା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛି ।
Published : August 13, 2026 at 11:16 PM IST
BCI on ADVOCATE ENROLLMENT, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାର କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BCI) ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲଗୁଡ଼ିକୁ NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2026 ବ୍ୟାଚ୍ର ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ଓକିଲ ଭାବେ ନାମଲେଖା (ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ) କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି ।
ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ BCI ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ, BCI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପରିଷଦ NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ଚାନ୍ସଲର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛି । ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ପରେ, ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକମତ ଯେ ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ NALSAR ଛାତ୍ର (2026ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍) ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ଏହି ଅସମ୍ମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ ।"
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲରେ NALSAR ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ । "ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ନିଜ ପସନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହକଦାର ହେବେ । କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପରିଷଦ ଭାଇସ୍ଚାନ୍ସଲରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।" BCI କହିଛି ଯେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ପୂର୍ବରୁ, BCI ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ, NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ଓକିଲ ଭାବେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, କାରଣ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଏକ ଛାତ୍ର ଅଭିଯାନର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
BCI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ର, NALSAR ଭାଇସ୍-ଚାନ୍ସେଲର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲକୁ ସମ୍ବୋଧିତ ଏକ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି, "ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଛାତ୍ର, ଯିଏ 2026 ମସିହାରେ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବାର୍ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଓକିଲ ଭାବେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।"
ସୂଚନାରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟଗତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । "ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସଚିବ ଏବଂ ନାମଲେଖା କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ," ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି । ଉପଚାନ୍ସଲରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ରେ ନିଆଯିବ ।
ଗତ ସପ୍ତାହର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବିଦାୟୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ CJIଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସମାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ CJIଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଯୋଗାଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର VC, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ BCIକୁ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଆବେଦନ, ସ୍ମାରକପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ।
"ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଧାରରେ ପୃଥକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସମନ୍ୱୟ କିମ୍ବା ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ...," ବୋଲି ଯୋଗାଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରିପୋର୍ଟରେ ଛାତ୍ର ବାର୍ ପରିଷଦ, ଛାତ୍ର ସଂଘ, ଛାତ୍ର କମିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ, ଅନୁମୋଦନ, ସମନ୍ୱୟ କିମ୍ବା ପ୍ରସାରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଅଧ୍ୟାପକ, ଗବେଷଣା ବିଦ୍ୱାନ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମନ୍ୱୟ, ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ।
"କିଛି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏବଂ ମଇଳା ରାଜନୀତି ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଭ୍ରମିତ କରିବାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ । ଶିକ୍ଷକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି । ଆଇନ ଶିକ୍ଷାର ନିୟାମକ ହୋଇ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିର ମୂକ ଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ", ବୋଲି ଯୋଗାଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଯୋଗାଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ BCI ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ କରେ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କାରଣରୁ ଧାରା 24A ଅନୁଯାୟୀ ନାମଲେଖାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, BCI ପୃଥକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଜଣାଇବ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆହୁରି ବୈଧାନିକ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଗଣା ପାର୍କିଂ ଯୁଗ ଶେଷ; ଏଣିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ କାର ପାର୍କିଂ କଲେ ଗଣିବେ 25 ହଜାର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଘଟଣା: ସମସ୍ତ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ