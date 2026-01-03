ETV Bharat / bharat

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ଯୁବକ, ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ

ଆଲିଗଡ଼ର ଖିତକାରୀ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବାଦଲଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗିରଫ କରିଥିଲେ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଧ ପ୍ରମଣପତ୍ର ବିନା ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ଯୁବକ, ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 3, 2026 at 8:22 AM IST

ଆଲିଗଡ଼: ଅନଲାଇନରେ ବନ୍ଧୁତା... ପରେ ପ୍ରେମ... ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସୀମାପାର କରିଗଲେ ଯୁବକ । ହେଲେ ବୈଧ କାଗଜ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଆଲିଗଡ଼ର ଯୁବକ ବାଦଲ ବାବୁ ପାକିସ୍ତାନ କାରାଗାରରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା । ଏବେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ବାଦଲ ।

କଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?

ଆଲିଗଡ଼ର ବରଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିତକାରୀ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବାଦଲ ବାବୁ । 2024 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭାବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାଦଲ ବାବୁ ନିଜ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଓ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ବାଦଲଙ୍କ କେସ ଲଢୁଥିବା କରାଚିର ଓକିଲ ଫିଆଜ ରାମେ କହିଛନ୍ତି,"ବାଦଲ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାହୋର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଦଣ୍ଡାଦେଶର ସମୟ ଏଠାରେ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଥିବାରୁ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ।"

ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ:

ବାଦଲଙ୍କ ଓକିଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ ବାଦଲ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ହେବେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ନିଜର ଦଣ୍ଡ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ।" ଏହା ସହିତ ଓକିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ବାଦଲଙ୍କ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ । ଏସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ଓ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ ।

ପରିବାର ଆଶ୍ବସ୍ତ:

ପୁଅର କାରାଦଣ୍ଡ ସମୟ ସରିବା ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସାମନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତ ହୋଇଛି । ପୁଅକୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଜୋରିମାନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ପରିବାର ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିତା କ୍ରିପାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜଲଦି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବାଦଲ ବାବୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ଖବର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ବନା ଦେଇଥିବା ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କ ମା' ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି । "ଗତବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୁଅ ଫେରିଆସିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ ଖୁସି ଅଛୁ ।" ପୁଅକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

