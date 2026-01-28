କିପରି ହେଲା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ? ବାକ୍ଲବକ୍ସ କହିବ କାରଣ
Learjet 45ର VT-SSK ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର । ସକାଳ 8.45 ବେଳକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବିମାନ । ବାରାମତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଅଜିତଙ୍କ ସମେତ 5 ମୃତ
Published : January 28, 2026 at 1:56 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash ମୁମ୍ବାଇ: ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର । ଆଜି(ବୁଧବାର) ବାରାମତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଅଜିତଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକରେ ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଜିତଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ? ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କହିବ ବ୍ଲାକବକ୍ସ । ବିମାନର ବ୍ଲାକବକ୍ସ, କକ୍ପିଟ୍ ଭଏସ ରେକର୍ଡିଂରୁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜାଯିବ ।
Aircraft Accident Investigation Bureau left for Baramati from Delhi to inspect and start investigating the crash landing: MoCA (Ministry of Civil Aviation)— ANI (@ANI) January 28, 2026
Five people, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, on board a Mumbai-Baramati charter plane died when it crash landed… pic.twitter.com/DUmohkkWyv
ଏନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ କହିଛି, ‘ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଇଟ୍, କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବ । ଫଟୋ, ବିମାନର ସ୍ପିଡ୍, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘କେଉଁ କାରଣରୁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବ୍ଲାକବକ୍ସକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । କକପିଟ୍ ଭଏସ ରେକର୍ଡିଂରୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ।
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.— ANI (@ANI) January 28, 2026
Visuals from the spot show the wreckage of the aircraft. pic.twitter.com/GMmwrZwR0M
କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଖୋଜା ପଡେ ବ୍ଲାକବକ୍ସ ?
ତେବେ କୌଣସି ବି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିମାନରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ଲାକବକ୍ସ ଖୋଜାଯାଏ । ବ୍ଲାକବକ୍ସରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡେ । ବିିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ? ତାହା ଜଣାପଡିଥାଏ । ତେଣୁ କୌଣସି ବି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲାକବକ୍ସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ ।
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.— ANI (@ANI) January 28, 2026
Visuals from the spot. pic.twitter.com/uL8TAyurv1
ବ୍ଲାକବକ୍ସ କଣ ?
ବ୍ଲାକବକ୍ସ (Black Box) ବିମାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ । ଏହା ଏପରି ଏକ ରେକର୍ଡିଂ ଡିଭାଇସ ଅଟେ, ଯେତେବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ବି ବିମାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ । ଏଥିରେ ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିବାଠୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାଟା ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥାଏ । ଏଥିରେ ପାଇଲଟଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଥାଏ । ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡିଥାଏ । ତେବେ ବ୍ଲାକବକ୍ସ ନାଁ ଶୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଥାଏ ଏହା ଦେଖିବାକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ।
ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେକର୍ଡର:
ବ୍ଲାକବକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ଏପରି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ରେକର୍ଡିଂର କାମ କରେ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି FDR( Flight Data Recorder) ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଯେପରି ବିମାନ କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡାଣ ଭରୁଥିଲା, ଗତି, ବିମାନରେ କେତେ ତେଲ ଥିଲା ତାହାର ତଥ୍ୟ ଥାଏ । ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟଟି ହେଉଛି CVR (Cockpit Voice Recorder), ଏଥିରେ ପାଇଲଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ରେଡିଓ ମେସେଜ, କକ୍ପିଟ୍ ଭିତରେ ବାଜୁଥିବା ଆଲାରାମ୍, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ, ବାରାମତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ସ୍ତବ୍ଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ଶୋକ
ବ୍ଲାକବକ୍ସକୁ ଏପରି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । 1100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ । ବିମାନ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡିଥାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ ବ୍ଲାକବକ୍ସ । ତେବେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିମାନରୁ ବ୍ଲାକବକ୍ସ ବାହାର କରାଯିବ, DGCA ତରଫରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡିବ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ଲେନ କ୍ରାସରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପରଲୋକ:
ଫ୍ଲାଇଟ ରାଡାର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆଜି ସକାଳ 8.10 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ VT-SSK Learjet 45 ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅଜିତ୍ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଥିଲେ । ତେବେ ଉଡାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ବିମାନଟି ସକାଳ 8.45 ବେଳକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବିମାନଟି କ୍ରାସ ହୋଇ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା ପାଲଟିଥିଲା । DGCAର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ବିମାନରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ?
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର
- ଭିଦିପ୍ ଯାଦଭ (ପିଏସଓ)
- କ୍ୟାପଟେନ ସୁମିକ କପୁର
- କ୍ୟାପଟେନ ସମ୍ଭାବି ପାଠକ
- ପିଙ୍କି ମାଲି (ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ)