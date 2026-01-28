ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ସ୍ତବ୍ଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ଶୋକ
ବାରାମତି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା 'ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି' ।
Published : January 28, 2026 at 11:55 AM IST
Ajit Pawar Death ମୁମ୍ବାଇ: ବିମାନ କ୍ରାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ବିମାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅଜିତଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶୋକ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାରାମତିରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶରେ, ବିଶେଷକରି ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏହି କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।
महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, श्री अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार जी का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में, विशेष योगदान के लिए सदैव…— President of India (@rashtrapatibhvn) January 28, 2026
ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ଜନନେତା ଥିଲେ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ଜନନେତା ଥିଲେ, ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଶାସନିକ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଗରିବ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"
Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R— Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାରାମତିରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ଏହି ଗଭୀର ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
The news of the tragic demise of Shri Ajit Pawar, in a plane crash, is deeply shocking and profoundly distressing. It is an untimely loss of a leader who had a long and promising political career ahead.— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 28, 2026
No words can adequately express the immense grief that the bereaved family…
ଘଟଣା ଦୁଃଖଦାୟକ କହିଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି, "ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖଦାୟକ । ଏହା ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଯାହାଙ୍କର ଆଗକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଥିଲା । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଶାଳ ଦୁଃଖକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ସମଗ୍ର ପାୱାର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ରହି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ।"
विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं मर्माहत करने वाला है।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) January 28, 2026
श्री पवार जी एक प्रखर राजनेता तथा समर्पित जनसेवक थे।
इस गहन शोक की घड़ी में शोकसंतप्त परिजनों, सहयोगियों एवं महाराष्ट्र की जनता के प्रति अपनी… pic.twitter.com/I6ToFtA3Gc
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରାଜନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସରକାରୀ ସେବକ ଥିଲେ । ଏହି ଗଭୀର ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।"
Deeply shocked and saddened to learn about the passing away of #Maharashtra Deputy Chief Minister #AjitPawar and co-passengers in the aircraft crash near #Baramati. Heartfelt condolences to the family, friends and supporters. Om Shanti— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) January 28, 2026
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ :
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାରାମତି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ । ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି ।"