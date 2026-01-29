ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଅଜିତ ପାୱାର, ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ବାରାମତି
ଶେଷ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତିନି ଦିନିଆ ଶୋକ ପାଳନ ।
Published : January 29, 2026 at 12:35 PM IST
Ajit Pawar Funeral ବାରାମତି/ମୁମ୍ବାଇ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଆଜି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବାରାମତି ସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | Baramati | Parth and Jay, sons of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, acknowledge the NCP supporters and party workers attending the last rites of their father & NCP chief pic.twitter.com/5V14V4j6gt— ANI (@ANI) January 29, 2026
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଗତକାଲି(ଜାନୁଆରୀ 28) ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ବିମାନଟି ବାରାମତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୂରା ଦେଶ । ଆଜି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବାରାମତି ସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | Last rites of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar underway in Baramati pic.twitter.com/ifai8tktuI— ANI (@ANI) January 29, 2026
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 3 ଦିନିଆ ଶୋକ
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତିନି ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସେ ‘ଦାଦା’ ନାଁରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନାଁ । ସେ 6 ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଅଜିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବଲାଲି ପ୍ରବରାରେ 1959 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22ରେ ହୋଇଥିଲା । ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନନ୍ତରାଓ ପାୱାରଙ୍କ ସେ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି । ଅଜିତଙ୍କ ବାପା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜକମଲ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଅଜିତଙ୍କ ବିବାହ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପାର୍ଥ ପାୱାର ଓ ଜୟ ପାୱାର ।
#WATCH | Baramati | Parth and Jay, sons of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, light the funeral pyre as they perform the last rites of their father pic.twitter.com/RJpiVGtCu7— ANI (@ANI) January 29, 2026
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ