ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଂଘାତିକ: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଢୁଛି ରୋଗୀସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନା

ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ସାଧାରଣ ଜୀବନ । ଆଜି ଏଠାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି।

A woman rides a scooter amid low visibility due to a thick layer of smog, in Gurugram.
A woman rides a scooter amid low visibility due to a thick layer of smog, in Gurugram. (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 1:57 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 2:24 PM IST

DELHI NCR AQI TODAY, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ସାଧାରଣ ଜୀବନ । ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରବାସୀ ଯେମିତି ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । କାରଣ ଆଜି ସକାଳେ ଏଠାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା AQI (Air Quality Index) ଖରାପରୁ ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଏଠି ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛିି । ଏଥରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 278 ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ନୋଏଡାେ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଗମ୍ଭୀର

ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱାରକା ଷ୍ଟେସନରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 304 ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଯାହାକି ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଓଖଲା ଷ୍ଟେସନରେ AQI 263 ଥିବାବେଳେ ଚାନ୍ଦନୀଚୌକରେ 307 ରହିଛି, ଯାହାକି ଅତି ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀର । ବବାନା ଷ୍ଟେସନରେ 344 ରହିଛି ଯାହା କି ବହୁତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀର ।

ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 500 ରହିଛି ଯାହାକି ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ନୋଏଡାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 503 ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁଗାଁଓରେ ସକାଳ 7ଟାରେ 515 ରହିଥିଲା । ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 0ରୁ 50 ଯାଏ ଭଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବେବେଳେ 51ରୁ 100 ସନ୍ତୋଷଜନକ, 101ରୁ 200 ମଧ୍ୟମ, 201ରୁ 300 ଖରାପ, 301ରୁ 400 ଅତି ଖରାପ, 401ରୁ 500 ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ।

ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ

0ରୁ 50- ଭଲ ଶ୍ରେଣୀ (Good)

51ରୁ 100- ସନ୍ତୋଷଜନକ (Satisfactory)

101ରୁ 200- ମଧ୍ୟମ (Moderate)

201ରୁ 300 ଖରାପ (Poor)

301ରୁ 400- ଅତି ଖରାପ ( Very Poor)

401ରୁ 500- ଗମ୍ଭୀର (Severe)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଦିଲ୍ଲୀ ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୟସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।

ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ରାମ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ବବି ଭାଲୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ରୋଗୀ ଗଳା ପୋଡ଼ା, ଥଣ୍ଡା ହେବା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ।

AIR QUALITY IN DELHI TODAY
AIR POLLUTION
POLLUTION CONTROL BOARD
ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ
DELHI NCR AQI TODAY

