ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଂଘାତିକ: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଢୁଛି ରୋଗୀସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନା
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ସାଧାରଣ ଜୀବନ । ଆଜି ଏଠାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି।
Published : November 6, 2025 at 1:57 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 2:24 PM IST
DELHI NCR AQI TODAY, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ସାଧାରଣ ଜୀବନ । ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରବାସୀ ଯେମିତି ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । କାରଣ ଆଜି ସକାଳେ ଏଠାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା AQI (Air Quality Index) ଖରାପରୁ ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଏଠି ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛିି । ଏଥରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 278 ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
#WATCH | Delhi: Visuals around ITO as a layer of smog lingers in the air this morning. AQI in the area is in the 'Poor' category at 287, as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/SU4TYVCEMW— ANI (@ANI) November 6, 2025
ନୋଏଡାେ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଗମ୍ଭୀର
ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱାରକା ଷ୍ଟେସନରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 304 ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଯାହାକି ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଓଖଲା ଷ୍ଟେସନରେ AQI 263 ଥିବାବେଳେ ଚାନ୍ଦନୀଚୌକରେ 307 ରହିଛି, ଯାହାକି ଅତି ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀର । ବବାନା ଷ୍ଟେସନରେ 344 ରହିଛି ଯାହା କି ବହୁତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀର ।
#WATCH | Delhi | On the increase in diseases due to air pollution, PGIMER Professor, Medicine, Dr Pulin Gupta says, " because of the pollution, the opd is flooded with patients with respiratory diseases like bronchitis, acute attacks of asthma. patients are coming to the ent opd… pic.twitter.com/jV4AoXIkEs— ANI (@ANI) November 6, 2025
ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 500 ରହିଛି ଯାହାକି ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ନୋଏଡାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 503 ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁଗାଁଓରେ ସକାଳ 7ଟାରେ 515 ରହିଥିଲା । ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 0ରୁ 50 ଯାଏ ଭଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବେବେଳେ 51ରୁ 100 ସନ୍ତୋଷଜନକ, 101ରୁ 200 ମଧ୍ୟମ, 201ରୁ 300 ଖରାପ, 301ରୁ 400 ଅତି ଖରାପ, 401ରୁ 500 ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ।
ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ
0ରୁ 50- ଭଲ ଶ୍ରେଣୀ (Good)
51ରୁ 100- ସନ୍ତୋଷଜନକ (Satisfactory)
101ରୁ 200- ମଧ୍ୟମ (Moderate)
201ରୁ 300 ଖରାପ (Poor)
301ରୁ 400- ଅତି ଖରାପ ( Very Poor)
401ରୁ 500- ଗମ୍ଭୀର (Severe)
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଦିଲ୍ଲୀ ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୟସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
#WATCH | Delhi: Visuals around ITO as a layer of smog lingers in the air this morning. AQI in the area is in the 'Poor' category at 287, as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/SU4TYVCEMW— ANI (@ANI) November 6, 2025
ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ରାମ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ବବି ଭାଲୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ରୋଗୀ ଗଳା ପୋଡ଼ା, ଥଣ୍ଡା ହେବା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ: ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ନୀତୀଶ ଏବଂ ତେଜସ୍ବୀ, ଜାଣନ୍ତୁ 121 ଆସନର ଟିକନିଖ୍ ତଥ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ ମୁସଲମାନ ନେତା; ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଉଦାହରଣ