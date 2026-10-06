ବାୟୁସେନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରେ ଅବସର ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ; ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ
Published : October 6, 2026 at 8:34 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ, PVSM, AVSM, VM, VSMଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୨୯ତମ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୨୬ ଅପରାହ୍ଣରୁ ସେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୨୬ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoD) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର। ତାଙ୍କର ୩,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନାଲ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
The Government has appointed Air Marshal Ashutosh Dixit, PVSM, AVSM, VM, VSM, presently serving as Vice Chief of the Air Staff, as the 29th Chief of the Air Staff, in the rank of Air Chief Marshal, with effect from the afternoon of October 31, 2026. He will succeed Air Chief Marshal Amar Preet Singh, who superannuates on October 31, 2026. An Experimental Test Pilot and Qualified Flying Instructor with over 3,500 hours of flying experience, Air Marshal Dixit has held key operational and strategic appointments, including CISC, HQ IDS and AOC-in-C, Central Air Command— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 6, 2026
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତି ଅନୁସାରେ, ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୬ରେ। ସେ ୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୬ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଫାଇଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କମିଶନ ପାଇଥିଲେ।
ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (HQ IDS)ରେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୁ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି (CISC) ଏବଂ ଏୟାର ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କମାଣ୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦୀକ୍ଷିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଭିସ କଲେଜ (ବାଂଲାଦେଶ) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ବିମାନରେ ତାଙ୍କର ୩,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟାପକ ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ମିରାଜ-୨୦୦୦, ମିଗ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭାରିଆଣ୍ଟ, କିରଣ, ଜାଗୁଆର, IL-୭୮, ହକ୍ ଏବଂ ତେଜସ୍ ଭଳି ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସେ ଜଣେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର। ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କ ସେବା କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ‘ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ ସାଗର’, ‘ଅପରେସନ୍ ରକ୍ଷକ’ ଏବଂ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସମେତ ଅନେକ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନିଜର ଗୌରବମୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦୀକ୍ଷିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଶ୍ଚିମ ସେକ୍ଟରର ଏକ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଫାଇଟର ଏୟାର ବେସ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସେକ୍ଟରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାଇଟର ଟ୍ରେନିଂ ବେସ୍ର କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଏୟାର ଅଫିସର ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅପରେସନାଲ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ୨୦୦୬ରେ ବାୟୁସେନା ପଦକ (Vayu Sena Medal), ୨୦୧୧ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ (Vishisht Seva Medal), ୨୦୨୩ରେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ (Ati Vishisht Seva Medal) ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ (Param Vishisht Seva Medal)ରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ