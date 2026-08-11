ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଘଟଣା: ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛି AAIB
ଏହି ଘଟଣାରେ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 4 ଜଣ କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।
Published : August 11, 2026 at 9:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (Aircraft Accident Investigation Bureau- AAIB) ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛି ଯେ, ଏହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୈଷୟିକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମାନବୀୟ ପ୍ରମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସଂଗ୍ରହ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ।
"ଏଥିରେ ବିମାନ ଏବଂ ଏହାର ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷା, ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ, ଚିକିତ୍ସା ସୂଚନା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରମାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ," ବୋଲି ସଂସ୍ଥା କହିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଫୁକେଟ୍ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ବିମାନ AI 2379 ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାରବସ୍ A320 ବିମାନ, ପଞ୍ଜିକରଣ VT-EXO, କ୍ରୁଜ୍ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ 300 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା । ପରେ ବିମାନଟି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାରେ, 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 4 ଜଣ କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।
ବିମାନରେ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ 8 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ମୋଟ୍ 137 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । AAIB କହିଛି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୈଷୟିକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମାନବ-କାରକ ପ୍ରମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସଂଗ୍ରହ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ।
ଫ୍ରାନ୍ସର ବ୍ୟୁରୋ ଡି'ଏନକ୍ୱେଟ୍ସ ଏଟ୍ ଡି'ଆନାଲିସେସ୍ ପୋର୍ ଲା ସିକ୍ୟୁରିଟ୍ ଡି ଲ'ଏଭିଏସନ୍ ସିଭିଲ୍ (BEA)ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏୟାରବସ୍ ର ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ AAIBକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
AAIB କହିଛି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ (ICAO) ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ ଜାରି କରିବ । ତଦନ୍ତର ଉପଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ ଡୋମେନରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ, ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣତଃ, ଘଟଣାର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଗଦାନକାରୀ କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ।
"ତଦନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ, ପ୍ରମାଣ-ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସୂଚନାରୁ କୌଣସି ଅନୁମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ," ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ।
AAIB ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମେତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାଞ୍ଚ ନ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁ ଉଚ୍ଚତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ; 12 ଆହତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ