ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁ ଉଚ୍ଚତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ; 12 ଆହତ
ଉଡାଣ ସମୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନଟି ଆକାଶରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଝଟକାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା । ସେଥିଲାଗି ବିମାନର ଉଚ୍ଚତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : August 4, 2026 at 8:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ହଠାତ ମଝି ଆକାଶରେ ଖରାପ ପାଗ ଓ ବାୟୁ ଚାପ ଯୋଗୁ ଝଟକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବିମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ହଠାତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଝଟକା ଫଳରେ ବିମାନରେ ଥିବା କେତେକ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିମାନ 134 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ 2 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ମେଦାନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏ ନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ‘ଉଡାଣ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଆକାଶରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଝଟକାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା । ସେଥିଲାଗି ବିମାନର ଉଚ୍ଚତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।’
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ତଥା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଓ 2 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମାନବନ୍ଦରର ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।"
ବିମାନର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଚଡ୍ଡା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (X)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଥିଲି ଏବଂ ଆଘାତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଓ ହୁଇଲ୍ଚେୟାରରେ ବାହାରକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଆମେ ସତରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍।"
ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ କ'ଣ?
ପବନର ପ୍ରବାହରେ ହଠାତ୍ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଘାତକୁ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ଆସିଲେ ଯେପରି ଗାଡ଼ି ହଲେ, ସେହିପରି ଆକାଶରେ ବାୟୁର ଚାପ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପବନ ହେଲେ କିମ୍ବା ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବିମାନରେ ଜୋରଦାର ଝଟ୍କା ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିମାନର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବଦଳିପାରେ । ତେବେ ପାଇଲଟ୍ମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ! ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ‘ଆଣ୍ଟି-ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି’ ଗଢ଼ିଲା ଭୁଟାନ; ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତି ଓ ଉନ୍ନୟନର ଅଭିନବ ସମନ୍ୱୟ