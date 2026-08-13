ETV Bharat / bharat

ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଘଟଣା: ସମସ୍ତ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ

ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ମଝି ଆକାଶରେ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ 300 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 24 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

Air India Makes Drug Test Mandatory For All Pilots After Phuket-Delhi Incident
ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଘଟଣା: ସମସ୍ତ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AIR INDIA PILOT DRUG TEST, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଫୁକେଟ୍ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ, ୩୬ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ AI 2379 ହଠାତ୍ 300 ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କ ସାଇକୋଏକ୍ଟିଭ ପଦାର୍ଥ (psychoactive substance) ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।

ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଉଭୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଥିବା 5,000ରୁ ଅଧିକ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ । ପାଇଲଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଉଭୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ନଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଔଷଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ସହିତ, ଉଡ଼ାଣ ବ୍ରିଫିଂ ସେଣ୍ଟରରେ, ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘାଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାଲିମ ସହିତ ସମକାଳୀନ ଭାବେ କରାଯିବ ।

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀ, ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସମୁଦାୟକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ, ଫୁକେତ-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ AI2379, ଏକ ଏୟାରବସ୍ A320 ବିମାନ ସହିତ ପରିଚାଳିତ, ମଝି ଆକାଶରେ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ 300 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ହରାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅତି କମରେ 24 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବିମାନରେ 137 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 8 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସମେତ 145 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।

ପାଇଲଟଙ୍କ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ କ’ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା?

ବିମାନର ପାଇଲଟ୍-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପାଇଲଟ୍ ମାରିଜୁଆନା ପରି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଔଷଧ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ପାଇଲଟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ପାଇଲଟ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ AI2379 ପାଇଁ ଏକ କଥିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଫୁକେଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିମାନର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏୟାରବସ୍ A320 VT-EXO ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କମ୍-ଚାପ ସତର୍କତା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସହିତ ହଳଦିଆ ଏବଂ ନୀଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ କମ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଦୁଇ ଥର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।

ରିପୋର୍ଟରେ ବିଫଳତା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ଲିଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ନାକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିଅର୍ ଡୋର୍/ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଣ୍ଟି-ଆଇସ୍ ଭାଲ୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ସୂଚକ ସହିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା।

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଏବଂ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଘଟଣା ଭାବେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି । କଥିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଲଗ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା କି, ପ୍ରକୃତରେ ଚାପ କିମ୍ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ।

ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ, ସିଷ୍ଟମ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଘଟଣା: ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛି AAIB

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୟଙ୍କର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁ ଉଚ୍ଚତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ; 12 ଆହତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AIR INDIA PILOT DRUG TEST
PSYCHOACTIVE SUBSTANCE TEST PILOTS
AIR INDIA PHUKET DELHI FLIGHT
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ
AIR INDIA PILOT DRUG TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.